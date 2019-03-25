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韓國瑜、劉結一挺九二共識　陸委會批「虛偽欺騙的妖魔鬼怪」

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▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜與國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝）

記者曾俊豪／台北—深圳連線報導

高雄市長韓國瑜的「經濟之旅」迎來重頭戲，25日下午在深圳和國台辦主任劉結一會面，雙方不約而同提及兩岸交流的通關密語「九二共識」。對此，陸委會晚間再發表聲明，強調陸方是使用虛偽欺騙伎倆的妖魔鬼怪，因為一方面操作融合發展、經濟利誘，一方面持續對臺霸道蠻橫的威嚇打壓，臺灣民眾不會受騙上當。

針對韓國瑜和劉結一會面，陸委會第一時間已發出聲明，要求韓國瑜返台後「限期到陸委會說明」。沒想到，韓流威力太猛烈，陸委會深夜再發新聞稿，回應兩人會面時的談話內容。

陸委會指出，國台辦主任劉結一會見長韓國瑜一行時，擺明推銷「習五條」，重申「九二共識」及「反對臺獨」等政治論調，而「習五條」的核心就是「一國兩制」，「九二共識」的內涵就是消滅中華民國的「統一」。

陸委會表示，劉結一說這是「為兩岸關係發展指明方向」，再次證明中共透過統戰我方政治人物，以經濟為名，展開併吞臺灣的政治進程。

陸委會強調，大陸一面操作融合發展、經濟利誘，另一方面持續對臺霸道蠻橫的威嚇打壓，「使用這種虛偽欺騙的伎倆才是妖魔鬼怪」，臺灣民眾絕不會受騙上當，北京當局侵臺野心70年沒有改變，國人應該看清中共經濟誘餌後的政治圖謀。

文中並呼籲任何政治人物在兩岸交流中應重視社會觀感、守住國家尊嚴利益的底線，同時更應勇於向中共當局表達中華民國是主權獨立的國家、臺灣人民堅定反對「一國兩制」及對未來的期望。

陸委會表示，真正對外「交朋友、搏感情」，不要錯把自己人當敵人，把敵人當朋友；不能「捨本逐利」、更不應批判自己的國家和民意的關切，才是爭取民眾福祉的重要關鍵。

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關鍵字：韓國瑜,經濟之旅,高雄市長,高雄,深圳,國台辦,國台辦主任,劉結一,北京,特派現場

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