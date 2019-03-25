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北京到青島僅需3小時　鐵路新列車運行圖4月啟用

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▲中國全國鐵路將實施新的列車運行圖。（圖／翻攝自中新社）

▲中國全國鐵路將實施新的列車運行圖。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

中國全國鐵路將於4月10日零時起實施新的列車運行圖，提升高鐵列車的行駛方案。「北京往青島」、「北京往蘭州」、「蘭州往成都」動車組列車運行時間將縮短，保持普通列車的行駛規模，貨物運輸的能力也將進一步提升。

新的列車運行圖實施之後，青島進入北京3小時交通圈，北京南至青島北一站直達復興號動車組列車往返各1列，將實現3小時以內到達，比原先快了49分鐘，旅客往返青島和北京將更加方便快速。而北京西至蘭州西列車的運行時間從原本的8小時4分鐘縮短為7小時23分鐘；蘭州西至北京西向的列車運行時間由8小時縮短為7小時22分鐘。

首次開始運行的蘭州至成都列車，往返時間分別耗時6小時50分鐘和6小時52分鐘，較既有線列車運行時間壓縮約5小時。依據旅客的需要增開瀋陽至佳木斯、大連至齊齊哈爾列車各一對。全國鐵路提升服務品質、行駛普通列車1203對，比起舊運行圖增加29.5對，也繼續行駛81對公益性慢火車，滿足旅客的需求性。

新的列車運行圖增加了37條跨鐵路局集團公司大宗貨物直達列車運行線，總共284條；呼和浩特至唐山鐵路的萬噸列車的行駛對數從原本的28對增加至39對，提升提供大宗貨物的運力支持。
 

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關鍵字：中國鐵路,列車,北京,青島,蘭州,成都

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