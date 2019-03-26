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快訊／韓國瑜抵達廈門受禮遇　車隊特別通道直接離開

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▲韓國瑜抵廈門車站受禮遇，從特別通道直接搭車離開。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜抵廈門車站受禮遇，從特別通道直接搭車離開。（圖／記者蔡紹堅攝）。（圖／記者紹堅攝）

記者蔡紹堅、吳奕靖、蔡浩祥／廈門報導

高雄市長韓國瑜拚經濟之旅來到第五天，26日從深圳搭乘高鐵，約中午11時51分抵達廈門，在當地政府安排下，由特別通道禮遇出站，直接搭車離開。包含福建省台辦主任王玲，廈門台協會長吳家瑩、高雄市府相關人員及韓粉都在現場等候，迎接韓國瑜展開在廈門的行程。

▲韓國瑜抵廈門高鐵站，國台辦聯絡局長劉軍川(圖左)陪同，福建省台辦主任王玲(圖右)迎接。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜抵廈門高鐵站，國台辦聯絡局長劉軍川(圖左)陪同，福建省台辦主任王玲(圖右)迎接。（圖／高雄市政府提供）

廈門是韓國瑜訪陸的最後一站，一早就有許多記者在廈門的車站外守候，包括廈門當地記者、從福州過來支援的記者，以及部分在此才加入的台媒。高鐵抵達後，一路從台灣、香港、澳門、深圳隨行的記者也陸續下車，陣容非常驚人。此外，不少韓粉一早便到廈門高鐵站守候，包括被稱為韓國瑜分身的陳永裕，特地從高雄飛到廈門，用行動力挺。

▲韓粉陳永裕從高雄飛到廈門力挺韓國瑜。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓粉陳永裕從高雄飛到廈門力挺韓國瑜。（圖／記者蔡紹堅攝）

▼高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，在行程展開前，曾有消息傳出韓國瑜26日會在廈門與國台辦主任劉結一會面，許多媒體也因此將「重兵」部署在此處，準備應對大場面。但兩人後來卻在25日就於深圳會面，跌破眾人眼鏡。

根據行程，韓國瑜26日會拜訪廈門市規劃局、廈門國際郵輪中心，參與農產品簽約儀式。此外，也有可能與廈門市委胡昌升、市長莊稼漢等當地官員見面，值得一提的是，莊稼漢因姓名特殊，有著「農民兄」的外號，正巧韓國瑜一直自稱「賣菜郎」，兩人的會面也令外界非常期待。

▼廈門市長莊稼漢（左）曾在兩會表示，期待高雄市長韓國瑜來訪。（圖／記者陳政錄攝、ET資料照）

▲▼廈門市長莊稼漢（左）期待高雄市長韓國瑜來訪。（圖／記者陳政錄攝、ET資料照）

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