花蓮鯉魚潭「趣看火金姑」　志工免費導覽名額有限報名從速

▲花蓮縣鯉魚潭每年四、五月間，孕育出閃著綠光芒的「火金姑」穿梭林間，宛如「螢光森林」。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣鯉魚潭具有得天獨厚且豐富的自然生態與氣候，每年四、五月間，孕育出提著綠光芒的「火金姑」穿梭林間，宛如「螢光森林」。今年花東縱谷國家風景區管理處主辦的「2019鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」活動，將於4月12日起至5月11日的每週五、六在鯉魚潭正式展開。

縱管處表示今年賞螢路線除了民眾熟悉的潭南環潭步道外，將增加潭北遊客中心區域，自4月11日起至5月12日止，每週五、六的晚間7點至9點各辦理二梯次導覽，每梯次300人，活動當週的星期一開放預約、星期四中午12時整停止預約。賞螢活動路線均由縱管處的專業導覽志工老師帶領解說，參與民眾可在暗夜星空中，聆聽志工老師介紹螢火蟲的習性與種類，近距離地觀察螢火蟲的生態以及親身體驗鯉魚潭夜間生態旅遊，感受螢火蟲相伴的靜謐時光。

▲賞螢活動由志工導覽全程免費，同時結合台灣好行發行「賞螢套票」，參加民眾可搭乘賞螢專車接駁。



觀光局局長周永暉強調，觀光局對紫斑蝶、灰面鵟鷹、螢火蟲等生態的保護非常重視，本次鯉魚潭賞螢活動，實則是一種「寓教於樂」的努力，期待更加提升台灣生態旅遊的品質。

縱管處處長楊瑞宗表示，本次賞螢志工導覽全程免費，同時結合台灣好行發行「賞螢套票」，民眾購買賞螢套票後除了可搭乘接駁專車外，也可持活動票券至配合店家享專屬優惠，還可至賞螢活動現場兌換伴手禮一份，伴手禮兌換以現場為主。

▲▼賞螢活動伴手禮。

縱管處為使參與遊客有一個愉快的、難忘的、知性的觀察，前往賞螢的民眾請依循導覽志工老師及工作人員的指引，請勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，以維護個人安全，同時也應將照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態活動。



歡迎學校、團體或民眾預約解說，活動相關問題請洽：（03）8875306 # 678（縱管處-遊憩課：李先生）、活動報名窗口請洽：（03）8875306 # 668（縱管處-遊憩課：宗小姐）。賞螢活動場地及報名網址：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2180 ，名額有限，額滿為止，請把握機會報名喔！