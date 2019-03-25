「隱形冠軍」福立旺精密機電　30年科創基礎獲紫峰獎

▲福立旺精密機電（中國）股份有限公司。（圖／翻攝福立旺官網）

記者魏有德／綜合報導

江蘇是大陸台資企業最為集中、合作往來最密切的地區之一。「紫峰獎」做為大陸第一個省級表揚台企貢獻的獎項，第2屆紫峰獎頒獎典禮於25日在南京舉行，共有兩岸企業家峰會領袖、江蘇省官員及台商代表共300多人出席。

▲福立旺精密機電（中國）股份有限公司主要以設計、製造新型電子元器件等為主。（圖／翻攝福立旺官網）

獲得「創新科技企業獎」的福立旺精密機電董事長許惠鈞表示，30年前看中江蘇的人文環境及市場機會，尤其近年大力推行減稅降負，減稅環境對於降低成本是很大的鼓勵，「起碼一年可以減稅3000萬人民幣（約1億4000萬新台幣）」。

許惠鈞提到，福立旺從很小的單位做到全球知名企業，產品主要必須有很強大的科創基礎，3個月前取得可供長三角地區產學合作支援的方案後，可以得到整個區域上千家高校及實驗室支撐，成為創新的後盾。

據了解，福立旺精密機電（中國）股份有限公司主要以設計、製造新型電子元器件（生產電子變壓器和半導體開關器件等電子電力器件）、彈簧彈片及其他精密通用零部件等。客戶包括富士康、正威、百得、偉巴斯特、牧田集團等世界500強知名企業。

▲第2屆紫峰獎頒獎儀式25日在南京舉行。（圖／翻攝大陸網站）

福立旺國際事業部經理許雅筑2017年受訪時曾提到，其父親1975年在臺灣創業，專注彈簧領域已有40多年；「彈簧雖小，但廣泛應用於製造型企業，對人員技術要求極強，她經常看到父親深夜還拿著零件鑽研」。正因為如此，福立旺800多名員工中有一半是10年以上的老員工，這些具有工匠精神的技術型人才的集聚，為企業創新奠定了基礎。

