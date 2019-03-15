2019推更大規模降稅！李克強：確保增值稅率「只減不增」4/1開始實施

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自央視）

記者朱世凱／綜合報導

全國人大今（15）日閉幕，大陸國務院總理李克強中外記者會在上午10:30登場，主要聚焦經濟增長、民生問題、中美協議三大議題。他指出，「近幾年我們利用『營改增』等載體，平均每年給企業減稅降費1兆元（人民幣，下同），3年3兆元。」

有記者提問，中國政府推出一系列關於減稅降費的舉措，不少企業家仍反映企業稅收很重，「今年政府推出更大規模的減稅降費，想請問企業能得到實惠嗎？財政可持續嗎？」

李克強回應，「我們減稅的規模是比較大的，今年下決心要進行更大規模的減稅降費。把增值稅和單位社保繳費率降下來，減稅降費紅利近2兆元。這可以說是應對當前經濟下行壓力的一個十分重要的關鍵性舉措。」

他也說，「這樣做有利於公平，因為按照規則各類所有製企業普遍能從減稅費中受惠，而且政策效率很高，一竿子插到底，直達市場主體。4月1日就要減增值稅，5月1日就要降社保費率，全面推開。我看還沒有其他辦法比這種辦法給企業帶來的感受更公平、更有效。」

▼李克強表示，確保各行業增值稅率「只減不增」。（圖／CFP，下同）

李克強也指出，今年更大規模的減稅降費實際上是一項重大改革和重要抉擇。「之前我們反覆測算，有多種方案，有一種就是今後幾年每年把增值稅率降一個百分點，但在當前情況下企業可能感受不深。所以我們下決心把佔增值稅50%多的製造業的增值稅率明顯降低3個百分點。把建築業等部分行業降1個百分點，其他所有行業也確保只減不增。」

他接著說，「由於稅制的原因可能在推進過程當中有些行業抵扣少了，稅收有增加的可能，我們也做了認真的準備，就是對他們加大抵扣的力度，用打補丁的辦法，並對所有的中小微企業實行普惠性減稅，確保所有行業稅負只減不增。對基本養老保險單位繳費率，我們還明確，可以從原規定的20%降到16%。」

李克強表示，「減稅是要減收的，我們今年安排財政支出和GDP增長同步，確保民生重點領域、三大攻堅戰支出只增不減。那麼人們會問你錢從哪裡來，赤字只提高了0.2個百分點，填不上這個窟窿怎麼辦？我們的辦法是，政府要過緊日子，不僅要壓縮一般公共預算的支出，而且增加特定的金融機構和央企上繳利潤、進入國庫，並把長期沉澱的資金收回。」

他最後說，「通過這些舉措，我們籌集了1兆元資金。我們還要求地方政府也要挖潛，把自己的功課做足；對中西部地區，我們將給予適當的轉移支付支持；大規模減稅降費，是要動政府的存量利益，要割自己的肉。所以我說這是一項刀刃向內、壯士斷腕的改革。」