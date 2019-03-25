第二屆紫峰獎25日頒獎　30間台資企業獲表揚

▲兩岸企業機峰會台灣方面理事長蕭萬長出席江蘇第2屆紫峰獎頒獎儀式。（圖／翻攝新浪江蘇）

記者魏有德／綜合報導

江蘇省第二屆紫峰獎25日下午在南京舉行授獎表揚儀式，共計6個類別、30間台資企業獲獎。紫峰獎每2年評選一次，與上屆不同的是，本次評選新設「科技創新企業」獎項，獲獎名單也由首屆的64間減少為30間，凸顯獲獎企業的代表性及含金量。

數據顯示，江蘇省2018年新批台資項目超過670個，同比增長近15%，其中，總投資千萬美元以上大型方案超過120個，蘇台貿易額達442.3億美元，同比增長10.5%，占兩岸貿易總額近1/5。

▲第2屆紫峰獎頒獎儀式25日在南京舉行。（圖／翻攝新浪江蘇）

大陸中央於2018年初發佈惠台31條措施後，江蘇省跟進提出「76條實施意見」，陸續舉辦「江蘇省台商大講堂」、「兩岸青年就業創業研討會」等多元交流活動。

隨著蘇台經濟合作深化，南京台積電12吋晶圓廠實現量產，名碩、佳士達等台企製造業轉型升級為集團區域總部或功能性機構，台達電子、富士康等台企加快「機器換人」步伐，並有32家台企生產車間被評為省級示範智慧車間。

▲紫峰獎「現代服務業領軍企業獎」共有5間台資企業獲得。（圖／翻攝大陸網站）

本屆紫峰獎25日在南京舉辦表彰典禮，包含「出口貿易領軍企業獎」、「納稅貢獻領軍企業獎」、「現代服務業領軍企業獎」、「科技創新企業獎」、「成長型企業獎」、及「青年創業企業獎」各5間，共計30間台資企業獲獎。紫金山峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長蕭萬長等300多名兩岸人士應邀出席。

第二屆紫峰獎表彰企業名單：

出口貿易領軍企業獎，吉寶通訊（南京）有限公司、蘇州佳世達電通有限公司、友達光電（蘇州）有限公司、緯創資通（昆山）有限公司、光寶科技（江蘇）有限公司）。

納稅貢獻領軍企業獎，可成科技（宿遷）有限公司、鎮江奇美化工有限公司 、瑞儀光電（蘇州）有限公司、南京頂益食品有限公司、南亞塑膠工業（南通）有限公司。

現代服務業領軍企業獎，見龍投資有限公司、統一商貿（昆山）有限公司、富邦華一銀行有限公司南京分行、揚州京國實業有限公司、常州市博瀚教育諮詢有限公司。

科技創新企業獎，海昌隱形眼鏡有限公司、東曜藥業有限公司、福立旺精密機電（中國）股份有限公司、創發資訊科技（蘇州）有限公司、江蘇南緯悅達纖維科技有限公司。

成長型企業獎，慶鼎精密電子（淮安）有限公司、遠東聯石化（揚州）有限公司、泗陽群鑫電子有限公司、三能器具（無錫）有限公司、常州祥明智能動力股份有限公司。

青年創業企業獎，昆山瑪冀電子有限公司、東海盈達空調設備有限公司、台宜陶瓷（宜興）有限公司、金湖縣金兆五金有限公司、南京量通企業管理諮詢有限公司。

