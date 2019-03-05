陸提大規模減稅　環時：中國經濟的航船會「越走越穩」

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自央視）

記者林柏安、陳政錄／台北－北京連線報導

大陸兩會全國人大會議今（5）日在北京人民大會堂開幕，大陸國務院總理李克強在2019年政府工作報告中提到，今年GDP預期目標調低為6至6.5%，將推出大規模、範圍廣泛的減稅計劃。中共人民日報旗下的《環球時報》5日發表社論表示，「李總理的報告毫不迴避問題，這為轉型中的中國經濟在2019年實現穩定增長提供了強有力的保障。」

大陸13屆全國人民代表大會二次會議今天上午在北京開幕，國務院總理李克強在會中提出政府工作報告並做上述表示。

▲大陸全國政協會議3日拉開序幕。（圖／路透社）

報告在2019年政府工作任務部分提到，大陸今年經濟社會發展的主要預期目標是國內生產總值增長6%至6.5%、城鎮新增就業1100萬人以上、城鎮調查失業率5.5%左右、城鎮登記失業率4.5%以內、居民消費價格漲幅3%左右、農村貧困人口減少1000萬以上以及單位國內生產總值能耗下降3%左右。

對此，《環球時報》今天發表一篇題為「歷經風雨，中國經濟的航船越走越穩」的社論表示，「中國經濟增速放緩也和中國經濟體量越來越大有直接關係，中國已是超大經濟體，即使2019年的增長率取下限的6%，它也將會是今年全球最大規模的實際經濟增量。」

評論提到，中國大陸把改革開放作為經濟升級的主要推動力，同時強調發展與穩定，做到了在發展中國家裡對各種問題和挑戰最有效的統籌解決，「儘管困難很多，有些問題還很嚴峻，但今年經濟社會運行的各種風險都處在國家綜合控制力的範圍內。」

評論強調，目前最大的不確定性似乎還是來自中美貿易戰，然而它在中國發展的大盤子中也只佔有一塊遠比外界想像的小得多的比例。評論稱，中國一些人喜歡吐槽，說怪話，但中國社會的整體信心就像治理中的北京藍天一樣，越來越多，「中國人民的日子一年比一年過得更好，沒有什麼力量能夠扭轉這個趨勢。」