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台鐵藍皮普快一日遊　 學生、家長、老師一起解憂

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▲▼ 屏東凌雲國小藍皮一日遊。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）屏東縣凌雲國小「藍皮普快一日遊」在枋大宗火車站合影。

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣凌雲國小希望透過親師生共同合作，打造凌雲大家庭。2018學年度第2學期，學校以「凌雲家庭日」為主題，規劃了三場家庭日活動，並由「藍皮普快一日遊」揭開序幕。

▲▼ 屏東凌雲國小藍皮一日遊。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲師生、家長搭乘台鐵藍皮火車。

▲▼ 屏東凌雲國小藍皮一日遊。（圖／記者陳崑福翻攝）

全台僅存的藍皮普通車，曾被作家劉克襄形容是「解憂的火車」穿梭在南迴山海之間，不但是鐵道迷的最愛，也有數不盡的歲月回憶。在南迴鐵路電氣化工程完工後，台鐵局的藍皮普通車也將走入歷史。學校為讓學生能對文化及歷史變遷有所認識，規劃了校內的火車童詩寫作、高屏溪舊鐵橋寫生、邀請火車司機員到校帶領孩子們認識火車，本23日家庭日當天與家長共同搭乘火車，讓孩子們離開課本，走出戶外與家長一同學習。

活動當日，有49個家庭、174位親師生參與。除了「枋寮到台東」的火車課程，更結合枋寮藝術村的地景藝術，辦理「地景藝術抓寶闖關活動」，親子合作共同尋寶；參訪卑南遺址公園，由專業導覽人員介紹，親子一起瞭解卑南文化，學習歷史課程，不但增加親子的情感交流，也學習了「藝術、鐵道、歷史」。

凌雲國小是屏東縣第一所掛牌的理念學校，學校除了教導孩子學科的知識，更重視孩子動手解決問題的能力，這次活動的安排不僅打開教室讓學習走向戶外，更鼓勵家長一同參與，讓家長成為真正的學習共同體。

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關鍵字：屏東,凌雲國小,家庭日,藍皮,普快,一日遊

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