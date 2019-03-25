民進黨內籲「直球對決」初選　挑出總統候選人最強母雞

▲蔡英文、賴清德誰將代表民進黨角逐2020總統大選，成為近日政治圈熱門話題。（資料照／記者屠惠剛、徐文彬攝）



政治中心／台北報導

民進黨總統初選近日成為政治圈最熱門話題，前行政院長賴清德挑戰現任總統蔡英文，緊接著出現「蔡賴配」的聲音，但由於2020總統大選綁著立委選舉，有民進黨黨內人士就表示，基層偏向「直球對決」，也就是民調決勝負，以民調較優者為民進黨總統候選人。

儘管部分綠營人士喊出「整合」、「團結不分裂」等論點，希望由現任總統蔡英文直接競選連任；但也有不同意見指出，基層更在意的「誰是最強的母雞」？能在2020選舉中為綠營爭取到最多的立委席次。

有黨內人士直指，若2020年綠營大敗，國會失去過半優勢，導致無力封阻中國對台灣的統戰，基層希望總統初選以「民調導向」的呼聲極大，而非目前檯面上「現任優先」、「協調」等聲音。

只是該黨內人士也坦言，要施行「直球對決」的全民調有三大障礙，一，民調是否失真？隨著「對比式民調」或「互比式民調」兩者結果不同，對方也可能介入支持「較好打的對手」。第二，綠營初選勝出者能否快速整合黨內。第三，若是真以民調決勝負，若結果不如預期，賴蔡二人是否願意屈居副手，為勝選共同奮鬥？也因在台灣，現任總統尚無在初選落敗後擔任副手的先例，整合會顯得相對困難。

