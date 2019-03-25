與賴神20年好友但支持小英　蔡其昌：我說話算話

▲蔡其昌認為民進黨應團結，才不會讓國民黨漁翁得利。（圖／立法院副院長蔡其昌提共）

記者鄧木卿／台中報導

立法院副院長蔡其昌25日前往台中市黨部登記黨內初選，針對外界關心的總統人選之爭，蔡說，他已表態支持蔡英文總統，是因為「我這個人說話算話」，他雖然與賴清德是20年的好友，但在賴清德還未宣布參選前，他就已經講過要支持蔡總統連任，這是政治人物的誠信，這麼簡單而已。

蔡其昌說，對於2020總統、立委大選選情，這是一場嚴峻的戰役，這陣子支持者都睡不好，大家十分憂心蔡賴相爭，恐讓國民黨漁翁得利，若未來必須要初選，也希望是一場沒有火藥味的戰爭，當然這難度很高。民進黨全黨上下必須要團結一致，才能突破困境，在逆風中向前邁進。

他還說，蔡政府雖然過去在內政上有諸多政策，行政部門在執行過程中民眾不盡滿意，但蔡政府調整的速度很快，如何接地氣做出讓人民有感的政策，是蔡政府1124之後最大的改變。更重要的是，蔡總統不只有內政問題，對於中華民國主權的捍衛，這些年來也做得很好。

蔡其昌說，中華民國跟許多重要的經濟、跟台灣有實質往來的這些大國，蔡總統這幾年都維持相當好的互動，像美國、日本，彼此關係都是空前的好。另外兩岸關係也能夠持續的穩定，他相信這個是蔡總統很重大的一個成就。

在改革方面，蔡總統也有很多突破，這些都是過去總統不敢做的，所以於公於私，蔡其昌說支持蔡總統，都是說出內心的話，無論如何，蔡英文、賴清德二人都很優秀，不管最後誰出線，兩位都是民進黨以及台灣的重要的政治人才，他都給予祝福。