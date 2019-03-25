蔡賴之爭　鄭運鵬：這是怎麼搭檔合作的問題

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

政治中心／綜合報導

自3月18日前行政院長賴清德登記民進黨總統初選後，引發民進黨黨內茶壺裡的風暴，各種搭配組合、對比民調紛紛出籠，成為各界最熱門的探討話題。對此，民進黨團書記長鄭運鵬25日表示，「這是怎麼搭檔合作的問題，不是誰進誰退的問題」。

鄭運鵬25日在臉書發文表示，總統蔡英文出訪友邦為台灣壯大出路，賴清德就宣布停止競選活動，這樣的民進黨總統初選氛圍，已經持續五天了，這在其他國家或政黨，或者甚至更底層級的初選，都是不可思議的高度素養。

鄭運鵬指出，蔡英文超級抗壓，賴清德堅持理念，都有高度的民主素養及政治理想，對於台灣未來，二位缺一不可，「就像地方太太們說的，我們兩個都要」，因此，民進黨要如何繼續實踐長期的政策理想，如何繼續讓國人信任民進黨的執政，現在是怎麼搭檔合作的問題，不是誰進誰退的問題。」

鄭運鵬說明，協調本來就是民進黨初選的機制，協調出各種戰鬥位置，都是初選的一環，沒有協調空間才進入民調或投票程序，很多政論先進都搞錯了。

鄭運鵬提及，蔡英文的辛苦，是背了3年來整個行政團隊的包袱，所以，處理這幾十年難題的年改、核能、同婚等等族繁不及備載的難題，絕對是受傷最重的人，換成各政黨或自居無黨的任何一位政治領袖，哪一位有自信扛得下來？

鄭運鵬指出，去年敗選後，整個政府和執政黨幾乎是匍匐前進，一邊要回顧自己的缺失，一邊摸出該走的路，蔡英文也絕對是壓力最大的人；走到現在，蔡英文的振作讓大家看到，行政院的進擊讓大家叫好，中央黨部的積極讓大家放心，他強烈感受到，比賽現在才要開始，團隊再擴大堅強，如何合作整合戰力，是當務之急。

鄭運鵬提及，對於黨內總統初選有二位登記，雖然意外，但完全正面看待，回頭想想，在去年的重大挫敗之下，如果只有1人登記，感覺也是怪怪的；此外，他也相信，經過初選歷程，國人會更理解民進黨2016年的再次執政，的確背負吃力不討好的國家轉型工程。

鄭運鵬表示，很多人會憂慮，甚至擔心有分裂問題，身為民進黨立委，也是從大學時期就幫忙台北市和高雄市寫都市計畫，出社會後幫民進黨處理文宣選務，身為長期的政策幕僚，現在不幫民進黨現在的局勢思考如何前進，他自認愧對自己長期對台灣的理想；他呼籲，一樣期待2020民進黨繼續執政的朋友，請大家一起鼓勵。