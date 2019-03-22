票票亮亮遊綠博　綠遊宜蘭好生活

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▲▼2019宜蘭綠博推「綠遊」4大優惠方案。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2019宜蘭綠博推「綠遊」4大優惠方案。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019宜蘭綠色博覽會」30日於宜蘭冬山生態綠舟園區熱鬧登場，因正巧邁入活動第20周年，宜蘭縣長林姿妙特別加碼推出各種「綠遊」優惠方案，值得全台民眾在春天到訪宜蘭親身體驗「綠遊」的美好，在為期44天的活動期間，一同體驗綠色生活，並且享受宜蘭的好山好水好風光。

宜蘭縣自2000年開始舉辦綠色博覽會，至今邁入第20周年。2019以「綠遊」為主題，將綠色生活、環保節能、低碳飲食等概念融入生活，藉由身體力行變成生活的一部份，無論是綠色觀光遊程，或是互動體驗，只要走進大自然、走入綠博，沾染大地的泥土，呼吸最新鮮的空氣，就能讓身心沉浸在大自然的懷抱裡。

2019宜蘭綠色博覽會更推出各種「綠遊」優惠方案：一、為鼓勵民眾響應綠色生活，特別推出「票票亮亮遊綠博」優惠方案，縣外民眾搭乘大眾運輸工具至綠博，憑票根即可免費入園；二、針對農漁會推出優惠方案，各縣市農漁會組團參訪享半價優惠；三、觀光產業遊綠博優惠方案，住宿贈送綠博門票+遊船船票，坐船進綠博及憑綠博票根住宿，享折扣優惠。四、3月30日前預約來綠博校外教學，享門票半價優惠。值得全台民眾在春天到訪宜蘭親身體驗「綠遊」的美好。

▲▼2019宜蘭綠博推「綠遊」4大優惠方案。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2019宜蘭綠博推「綠遊」4大優惠方案。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2019宜蘭綠博推「綠遊」4大優惠方案。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：宜蘭,綠博,優惠方案

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