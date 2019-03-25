囧！時力議員自主公開財產　卻因為太窮「財產全掛蛋」

▲時代力量議員籲財產公開。（圖／時力北市議會黨團提供）

記者楊亞璇／台北報導

時代力量台北市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬與公民監督國會聯盟25日在台北市議會召開記者會，自主在網路上公開財產申報資料，不過上網看三位議員的財產申報資料，只有黃郁芬申報存款18多萬，剩下兩位議員財產「掛蛋」。

三位議員表示，依公職人員財產申報法規定，各級民意代表都需依法申報財產，並上網公告，唯獨市議員從2008年開始只需申報不需公告，且規定申請人僅能申請一次，且限閱30分鐘，對同一申報人每年僅申請查閱一次，且不得攝影、抄錄或影印，無形中對人民接觸相關資料設下高門檻。

▲時代力量議員黃郁芬公布存款。（圖／翻攝議員財產自主公開網）

三位議員公布「台北市議會議員財產自主公開網」，民眾只要上網就能看到財產申報資料，目前網站上只有林穎孟、林亮君、黃郁芬的申報資料，黨團總召林穎孟表示，會邀請全體議員一起在該網站上公開申報資料。

依照監察院規定，若財產低於100萬以下未達申報會顯示0，三位議員都表示，因為自己是新科議員，財產都未達到100萬的標準，所以監察院的財產資料顯示為0。不過雖未達監察院申報標準，黃郁芬自主在網站上公布存款約18萬，林穎孟、林亮君也將跟進，會在稍晚補上財產資料。

▲▼ 時代力量議員籲財產公開，林亮君與林穎孟財產都未達申報標準。（圖／翻攝議員財產自主公開網）