柯文哲「允許」同志上街遊行　議員：威權獨裁無知傲慢

▲柯文哲訪美。（圖／ETtoday新聞雲採訪團隊）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲訪美談到同婚時自爆，「我投票時投反對你，但是我允許12.5萬人上街遊行，其中有5千人國外來的」，引發討論。時代力量台北市議員黃郁芬批評，這樣的言論已經傷害了年輕同志朋友，而「我允許」更是將自己的威權心態顯露無遺，「顯示的不是自由民主的氣度，反而是無知傲慢。」

黃郁芬指出，不管市長願不願意允許，在一個民主社會，人們能不能藉由集會遊行的方式，上街對議題表態、提出訴求伸張權利，這是一個民主制度所賦予給所有人民的「權利」，因為台灣不是一個人治的威權社會，台灣是一個自由民主的法治社會。

黃郁芬說，柯文哲應了解，讓同志朋友上街舉行同志大遊行，或任何其他集會遊行之所以能舉行，是因為這是憲法所保障的基本權利，而不是任憑己意自以為「允許」。無關喜不喜歡、支不支持，都要確保人們在台北市能完整享有集會遊行的自由，這才是一個台北市長的責任。

對於柯文哲的發言，北市府澄清，談話原意並非是指個人投下反對票，而是表達雖然公投結果，大部分的民眾對此議題不贊成，但是也不會去干擾另一部分的人舉辦遊行或活動。台北市舉辦開齋節和同志大遊行就是作爲東亞最自由的城市的一個例證。