酒駕修法重懲拚這會期完成　林佳龍：窮盡所有方法遏止酒駕

▲交通部長林佳龍表示，會全力配合立法院酒駕修法審議，希望這會期盡快完成修法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

酒駕肇事頻傳，但針對酒駕條例修法卻拖了很久，引發民怨。對此，交通部長林佳龍表示，會全力配合立法院的審議，希望這會期能盡快完成修法，窮盡所有方法遏止酒駕。

針對酒駕修法，立委鄭寶清指出，自2016年後，因政府嚴加查緝，酒駕造成當場死亡的狀況已首度降至兩位數，但每條生命背後都是一個家庭，這個數字政府機關仍然必須警惕；同時，酒駕比率機車約占7成、汽車3成，鄭寶清提醒，必須注意汽車酒駕件數上升。

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鄭寶清也舉出民眾提案酒駕累犯應在刑法增設「鞭刑」，10天就有31750人附議，顯示出民眾對於重大犯罪的憂心，在立法院交通委員會中請教法務部和司法院的看法。司法院與法務部則表示，鞭刑為刑法總類的增設，對人權侵害極大，也違反台灣已簽屬的「公民及政治權利國際公約」，目前不考慮增設。

▲針對酒駕修法，立委質疑，每次達到初步共識，行政機關就會表示執法困難。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，針對目前酒駕相關罰分別有刑法的公共危險罪，以及行政法的道交條例，兩頭馬車，各自修法，法務部與交通部應該盡快協商。法務部表示，刑法修正案上周五已經召開審查會，本周四將提院會討論。鄭寶清並質疑，酒駕修法歷經四次朝野協商，每次達到初步共識，行政機關就會表示執法困難。

對此，林佳龍表示，立法周延，但也要執法能夠落實，因此必須審慎研議，進行通盤考量。在子法上必須要讓包含刑罰、道交條例之間能夠有一致性，執行上不會窒礙難行，這在立法技術上，現在朝野正在進行協商。交通部會以開放態度，會同包含法務部等相關單位一起來配合朝野協商，來擬定具體可行的條文修正。

▲林佳龍強調，要窮盡所有方法遏止酒駕，會全力配合立法院酒駕修法。（圖／記者屠惠剛攝）

立委林俊憲則指出，酒駕修法會延宕，主要是委員提出的版本非常多，不管是道交條例或是刑法等修法，樣態都非常多，但希望能在這個會期，讓酒駕修法工作完成。但根據交通部統計，一年酒駕有11萬件，平均一天有300件，這對善良無辜的人民都是潛在危險。

林俊憲也說，在修法上應該是要保障社會多數人，若只考慮到窒礙難行，或者會有哪些負面影響，這樣修法討論10年都討論不完。應該要去想想法律推動後的正面效應，法律沒有100分，要盡速回應多數人民的期待，希望這會期一定要聯手完成酒駕修法。

對此，林佳龍說，這次整個修法，希望喚起大家尊重生命，包含法律、他律跟自律，最重要的除了生命的教育，我們這個社會也要窮盡所有方法遏止酒駕，這是這次修法最主要的目的，交通部會全力配合貴院的審議，希望這會期盡快完成。