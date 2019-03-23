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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／嚴刑峻罰能防酒駕？醉不上車才是王道

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▲▼酒駕，飲酒。（圖／視覺中國）

▲酒駕害人又害己，防制酒駕應回歸到最前端，也就是讓酒醉者上不了車。（圖／視覺中國）

近來酒駕撞死人的事件頻傳，行政院長蘇貞昌在臉書表示，酒駕應視為故意殺人嚴懲，法務部立即端出刑法修正草案，增列再犯酒駕致人於死最重可判處死刑的規定，同時也修改酒駕致人重傷、死亡的刑度。

目前為防制酒駕所提出的方案約莫如下：

1.重刑：酒駕處罰的刑度一修再修，惟實證顯示，目前酒駕致死的最低本刑是3年以上、10年以下，但法院判決63.7％的酒駕致死案量刑，都低於法定最低本刑3年，甚至有九成八以上的酒駕案件，法院僅判決6個月以下有期徒刑，顯然法官對於酒駕要量處重刑並不埋單，反而因此給了社會大眾一個辱罵法官為恐龍的理由。再者，將酒駕視為有不確定殺人故意，飲酒之初即被認為有著手犯罪的故意，可能顛覆長久以來對於犯罪始點的認知。法務部對此急於修法，只能說是「政治正確」。

2.鞭刑、命令清洗大體：近代刑法採取「禁止酷刑原則」，禁止對身體施以酷刑，因此鞭刑和命令清洗大體，都有違反人權的疑慮。況且，現在也沒有法源依據，道安講習不是勞動服務，無法命令清洗大體，若改採觀看車禍罹難者大體，或到靈堂上講習課等較輕微的恫嚇方式，可能也沒什麼效果。

3.酒精鎖（BreathAlcoholIgnition Interlock Device，簡稱BAIID）：此涉及對人民財產權的侵害，外國都是強制累犯加裝，也可以請人代為發動車後再自行駕駛，防不勝防。

4.代駕：問題可能有，人民是否願意多花錢請代駕，以及國內目前代駕業者是否普及。

5.連帶責任：要求販售酒類業者、搭車乘客與酒駕者負連帶責任，但這種作法非但違反「刑止一身」、「刑事責任個別化原則」，且要課予販售酒類的業者、搭車乘客勸阻酒駕，就台灣現在的社會風氣恐難以執行。

嚴刑峻罰有沒有嚇阻犯罪的效果？當喝酒已成為國民生活習慣的一環，高興時喝酒助興，悲傷時藉酒澆愁，人民不覺得酒駕上路是嚴重的事情，社會大眾欠缺一同防制酒駕的意識時，嚴刑峻罰未必有效。因此，要解決酒駕問題，應回歸到最前端，也就是讓酒醉者上不了車。

就前述防制酒駕的措施，酒精鎖及代駕的方式應較為可行。至於採取酒精鎖所衍生財產權侵害的疑慮，可以用維護公眾利益之必要來加以稀釋，亦可由行政機關以編列補助來加以緩解。無法避免請人發動車後再自行駕駛的情況，因其對於犯罪的發生給予助力，以重罰和連帶賠償的方式來加以制裁並無不當。

至於代駕，雖然會增加人民額外費用的負擔，但相較於鉅額的罰金，顯屬輕微，不致於被認為過度侵害人民的財產權。當代駕風氣盛行，有利可圖時，依市場經濟法則，業者自會設法解決不足的問題。

當喝酒成為社會大眾生活習慣的一環，採取行政處罰，例如：立即吊銷駕照，如公務員酒駕肇事致人於死傷，馬上列入汰除；若任職於私人機構，課雇主予以解僱之責，否則處罰雇主，絕對會比用司法判決防制酒駕來得更有效率。

酒駕肇事害人害己，防制之道絕非以嚴刑峻罰就可以達成，古人有云「民不畏死，奈何以死懼之？」嚴刑峻罰未必具有嚇阻犯罪的效用，讓酒醉者上不了車，才是王道。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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