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社會 社會焦點 保障人權

「前晚跟他小酌！」男友酒駕載上班墜30m高架亡　女自責：如果我自己出門…

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▲▼台64縣快速道路速霸陸翻落。（圖／記者趙永博攝、翻攝自當事人臉書）

▲陳男一早駕車載女友上班，不料返程途中卻失控墜落30米高架慘死。（圖／翻攝自當事人臉書記者趙永博攝）

社會中心／綜合報導

新北市台65線快速道路24日上午7時許驚傳重大死亡車禍，36歲的陳姓駕駛載女友上班後，返程途中卻因車速過快，行經彎道處時反應不及，當場打滑自約30米高的高處墜落，傷重不治身亡；陳男女友得知噩耗後錯愕不已，不住落淚向警方坦承，前一晚有與男友小酌幾杯，以為早上酒意就會消退，不知道情況會這麼嚴重。

警方初步調查，24日上午，陳男開著白色休旅車載女友從土城住處出門上班，回程途中行經台65線快速道路南向5K處彎道時，陳男疑似不勝酒力，加上當下車速過快、未注意到前方路況，車頭當場失控飄移跨越機車引道，還自30米高的高架橋上墜落至平面公園。

▲▼國道轎車失控噴飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼國道轎車失控噴飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼國道轎車失控噴飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳男疑因車速過快，加上未注意前方彎道，車頭失控跨越機車引道，墜落至底下的平面公園。（圖／記者陳以昇翻攝）

救護人員獲報趕抵現場時，白色休旅車幾成廢鐵，安全氣囊爆開，而車內的陳男早已沒有生命徵象，經送醫搶救後仍然宣告不治。警方指出，事後經抽血檢測，確認陳男有飲酒，且酒測值高達1.2mg/l，明顯已經超標。

陳男女友在接獲噩耗後相當錯愕，不敢相信剛剛還載她上班的枕邊人竟會墜落高架慘死，不斷落淚痛哭，還向警方坦承前一晚有與男友小酌幾杯，以為睡了一晚後酒意已經消退，因自己要趕早上7點的班，才會請男友開車接送，過程中未發現任何異狀、也沒有聞到酒味，而自己則是一上車就睡著了，沒想到男友的酒測值竟會這麼高；陳男女友自責地說，如果當下留心一些，或是自己去上班，也許男友就不會遇上死劫。

據悉，陳男從事咖啡業務，臉書上多是與客戶買賣時的合照，大方展示銷售成果，不料竟因酒駕墜落30米慘死，讓親友相當悲痛，且陳男年邁的母親中風長期臥病在床，家屬至今仍不敢讓她知道愛子死訊。

▲▼台64縣快速道路速霸陸翻落。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台64縣快速道路速霸陸翻落。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白色速霸陸翻落橋下。（圖／記者趙永博攝）

▲陳男的白色休旅車幾乎成了廢鐵。（圖／記者趙永博攝）

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