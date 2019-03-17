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影／高速公路上轎車「掉出一女」　懷疑是綁架！後車一路跟隨蒐證

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記者吳易達／綜合報導

滬渝高速宜昌段女娘山隧道14日，一輛行駛中的紅色轎車突然從裡頭掉出一名女子，隨即又被抬回車內。後車駕駛林先生驚覺不對勁，擔心是起綁架案，於是一路跟隨並報了警。經警方調查後，結局令人哭笑不得，原來是夫妻吵架，坐在副駕駛座上的妻子一時情緒激動，解開安全帶打開車門跳了出去。傷勢經初步檢查，女子僅腿部受傷，並無生命危險。

▼高速公路上奔馳的車裡竟「掉出一女」。（圖／楚天都市報）

▲▼高速公路上掉出一女。（圖／楚天都市報）

據《楚天都市報》報導，高速交警當天接到了一名駕駛的報案，「我正在滬渝高速上行駛，前面有一輛紅色轎車行駛到隧道中時，突然掉下一名女子，之後又被人抱上了車，我懷疑是綁架！」

報案的駕駛林先生一路在紅色轎車後方跟隨，警方也派出多組民警，前往收費站攔截該嫌疑車輛。目標車輛從收費站下站後，停在收費站廣場一輛救護車旁，轎車內的受傷女子被抬上救護車。

▼受傷女子被抬上救護車。（圖／楚天都市報）

▲▼高速公路上掉出一女。（圖／楚天都市報）

經警方了解後，才發現原來紅色轎車裡的男女是對夫妻，當天兩人因為感情問題發生爭吵，坐在副駕駛座的妻子一時激動，解開安全帶、打開車門，跳了出去；開車的丈夫也嚇了一大跳，立即停車、將受傷的妻子抱回車上，準備前往醫院、並在途中撥打緊急救護專線。

隨後，警方幫助救護人員將受傷女子抬上救護車，並初步檢查了女子狀況，腿部受傷、暫無生命危險。就在這時，報案的林先生也趕到現場，得知事情的原委後鬆了口氣，而警方和在場群眾都紛紛向林先生豎起大拇指，表示讚賞。

對此，林先生感嘆，「夫妻吵架也不該如此衝動阿，太危險了！幸好沒出什麼大事，不然得後悔一輩子。」

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關鍵字：綁架,夫妻吵架,吵架,跳車,高速公路,轎車

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