「魔法風雲會」冠軍和女友分手　討價值500萬「黑蓮花」

▲知名卡牌遊戲「魔法風雲會」。（圖／翻攝自魔法風雲會官網）

記者楊佩琪／台北報導

全球知名卡牌遊戲「魔法風雲會」冠軍好手鄭姓男子，將價值不斐全套165張卡牌託女友保管，但2人分手後，女友並未歸還，因其中包含3張價值超過100萬元，稀有的「黑蓮花」卡，因此對前女友提起民事返還告訴，不還就要賠償500萬元。台北地方法院日前判決應返還，全案可上訴。

根據判決，鄭姓男子自幼移民加拿大，自17歲起拿下「魔法風雲會」加拿大魁北克區大賽冠軍後，就是常勝軍。但後他淡出比賽，專心卡片蒐藏及交易，跑遍全球，一共蒐集165張全套珍貴卡牌。

鄭男表示，他自2016年起與楊姓女子交往，1年後因要赴日本，無法將全套卡牌帶在身上，因此便委託楊女代為保管。但之後2人分手，楊女拒絕歸還，表示卡牌已經遺失，並完全斷絕與鄭男的聯繫。鄭男不得已，只能透過友人要求楊女歸還，卻都被敷衍了事。

根據鄭男的說法，蒐集165張全套卡牌花了他超過500萬元，其中3張為稀有的「黑蓮花」卡，1張行情就要價380萬元，他購入時，1張也花了上百萬。因此提起民事訴訟，要求楊女返還，否則要賠償500萬元。

楊女則辯稱，她根本不知道卡牌的價值，鄭男也未交給她保管，僅在出國前交給她一個紙袋，但她不知道紙袋裡放的是什麼。

法官認為，依鄭男、楊女以及友人的對話，楊女僅強調找不到卡牌，並未否認替鄭男保管一事，顯示雙方確有寄託關係，因此判決楊女應返還，全案仍可上訴。

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