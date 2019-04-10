婚前禁性行為破功！男友「不娶她還一直做」　輕熟女告性侵

▲新竹一名輕熟女因主張「婚前不能發生性行為」，但男友卻與她多次發生關係還不娶她，讓她認為自己遭到感情詐騙，而對男友提告強制性交罪嫌。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名輕熟女因主張「婚前不能發生性行為」，但男友卻與她多次發生關係還不娶她，讓她認為自己遭到感情詐騙，而對男友提告強制性交罪嫌。不過，檢察官經由雙方證詞卻認為，難以認定有強制性交事實，對男友予以不起訴。

小靜(化名)2013年3月因租房而認識房東財哥(化名)，財哥經常對小靜噓寒問暖也對小靜展開追求。3月初，財哥到小靜家找她，並要求想進一步的親密關係，小靜卻以「不能婚前性行為」為由拒絕財哥進一步，但財哥仍強行脫掉她的衣褲性侵得逞。

小靜氣得回自己家避不見面，財哥又追來，好言相勸，並表示會深刻檢討，只是財哥哄完女友消氣後，接著又開始對她上下其手，小靜不斷掙扎拒絕，再次表明「沒結婚不會發生關係」，財哥卻說會一邊跟她結婚一邊與她發生關係，然後再次性侵得逞。

2015年11月因兩人準備結婚，所以小靜便搬進財哥的住處與他展開同居，不過因為小靜父親在期間過世，再度以父喪為由拒絕財哥求歡，兩人因此發生爭執，小靜認為財哥沒有真心對她，所以又在2016年3月某日搬離財哥住處。

但是財哥又藉小靜到他家收拾東西時，將她強行壓制在床上，小靜再次堅持「沒結婚不能發生性關係」，但財哥仍性侵得逞。隔日，財哥帶小靜到台中散心，兩人當天又和好，小靜當晚又住進財哥家，晚上財哥又趁小靜睡夢中將她褲子脫掉，整個人壓上去，小靜雖告知「很累、很想睡」，但財哥仍不顧她感受性侵得逞。

小靜不滿的表示，某次自己私密處不舒服，請財哥陪她去看婦產科，誰知道財哥竟然堅持自己要先幫她檢查，接著又趁機強上她一次。

財哥否認對小靜強制性交，他說兩人是交往期間發生性關係，是你情我願，且交往期間，自己還買了2間套房、1塊山坡地給小靜，並非要玩弄她。

檢察官認為，小靜在遭受這麼多次被性侵後她卻沒有搬離原處或是對外求救，甚至隔日還與對方出遊，當天再與對方返回住處繼續過夜，這與一般被害人被侵犯後心生恐懼或避不見面有極大差異，且財哥是否為被小靜意願與她強行她生關係，並無第三者能作證，而除小靜單方面之指訴外，並無其他積極證據足資證明財哥有以強暴、脅迫或其他違反意願方式進行強制性交，因此予以不起訴處分。

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