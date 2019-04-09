台南Gogoro殺手抓到了　男做案時都穿西裝到案稱：不是我幹的

▲台南市警五分局查獲涉嫌破壞gogoro把手電子節流閥案件的「Gogoro殺手」薛姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來在台南市接連傳出10多起Gogoro把手電子節流閥遭破壞事件，受害民眾把照片PO網並報警處理，引發車主人心惶惶，有人甚至在市長的臉書上po文求援，台南市警五分局據報循線查獲涉案38歲薛姓男子，查扣作案衣物，全案除依竊盜、毀損罪嫌送辦外，並擴大偵辦中。

電動機車日漸普及，許多民眾為了環保節能，紛紛選擇購買電動機車代步，其中Gogoro電動機車似乎獲得不少消費者喜愛，路上騎Ｇogoro電動機車騎士隨處可見，但台南市從3月份起，即出現Ｇogoro2機車右側把手電子節流閥，遭不明人士用力扭轉扯斷事件，造車主無法啟動機車行駛，受害民眾向警方報案，在台南市安平區、北區、中西區與南區、東區都有類似情況，據台南市刑警大隊統計，台南市各分局已接獲10多起電子節流閥遭破壞案件，市長黃偉哲也要求警方儘速破案。

由於歹徒多選擇停放於騎樓或監視器無法拍到的地方下手破壞，追查不易。其中，台南市警五分局和緯派出所，亦接獲2起民眾報案Gogoro電子節流閥遭破壞，五分局長陳錦文立即指派偵查隊、和緯所組成專案小組全面追蹤調查。

警方專案小組調閱被害人停車地點之周邊監視畫面清查，依犯嫌穿著特徵找到騎乘之車輛，循線查出38歲薛姓男子（竊盗前科)涉有重嫌，由於薛男疑似涉及台南市轄多起機車、置物箱竊盗案、10餘起Gogoro毁損案（做案時均著西裝），專案小組將相關資料蒐集彙整後，向台南地院聲請搜索票獲准，於4月9日上午7時50分前往薛男住處搜索，現場查扣作案用西裝外套、風衣、襯衫、安全帽。

警訊中薛嫌對竊盜、毀損案件均矢口否認，惟警方以蒐證之作案影像等相關證據佐證歷歷，全案訊後依竊盗、毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦。