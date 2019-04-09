交往4天替17歲女友出氣　狠男猛砍情敵胸口7刀...當場穿心慘死　

▲台北市南港一處加油站2016年發生一起砍殺案，一名呂姓男子遭前女友的現任裴姓男友狠砍7刀，當場慘死。（圖／東森新聞）

突發中心／台北報導

台北市南港一處加油站曾發生一起情殺案件，裴姓男子因不滿才交往4天的女友，被呂姓前男友在臉書發文嗆她劈腿，一怒之下帶刀與呂男相約談判，一言不合而抽出皮帶頭刀狠砍呂男7刀，並刺中他的左心窩，呂男當場慘死。

回顧2016年當時案發情形，呂姓男子（19歲）與陳姓前女友（17歲）交往3年分手，而後陳女與裴姓男子（23歲）交往，2人交往才4天，裴男因不滿呂男在臉書嗆聲陳女劈腿，為了替女友出頭，與陳男相約在南港一處的加油站談判，沒想到過程中情緒失控，裴男突然從腰間抽出皮帶頭刀狠砍呂男7刀並刺向他左心窩，導致呂男當場慘死，而後裴男與陳女隨即開車逃逸。

▲陳女為呂姓死者的前女友。（圖／東森新聞）

當時警消趕抵現場時，呂男已倒臥血泊中無呼吸心跳，緊急將他送往內湖三總急救仍宣告不治，而警方根據監視畫面逃逸的車號，追查到裴男與陳女。監視器畫面顯示呂男生前的身影，旁邊站著一個人，雙方沒講幾句話就起爭執，隨即就見刀光劍影。

▲事發後裴男與陳女大包小包攔計程車匆忙離去，並搭高鐵南下逃到左營。（圖／東森新聞）

時任南港分局偵查隊鄭志誠表示，「（裴男與陳女）駕駛一部租賃車，往環東大道新北中和方向逃逸。」當時研判他們會回到租屋處，但員警到達租屋處時已人去樓空。監視畫面只見情侶倆大包小包攔計程車匆忙離去，並搭高鐵南下逃到左營。

經警方調查，呂男是陳女的前男友，雙方交往三年才分手，而後陳女與裴男交往，呂男懷疑前女友劈腿在臉書嗆聲，裴男不滿呂男因而相約談判卻破裂，一時氣憤猛砍呂男7刀刺向他左心窩，導致呂男當場慘死。（來源：東森新聞）

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