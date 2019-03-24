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揭露「A350 XWB」5大秘密　難怪張國煒這麼滿意豪買17架！

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▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空將引進5架A350-900及12架A350-1000。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

由張國煒成立的星宇航空規劃明年初開航，正式與空中巴士簽訂「A350XWB購機合約」，一舉買下17架最新型的A350客機，包含5架A350-900及12架A350-1000，同時保留10架選擇權。星宇航空日前也在粉絲專頁中分享一系列「A350 XWB的秘密」，揭露K董這麼滿意的5大原因。

▲▼星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

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▲星宇航空董事長張國煒（右二）日前與空中巴士舉行A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

秘密一：你知道什麼是XWB嗎？

星宇航空所選訂之A350 XWB系列，是AIRBUS新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含53%複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，各項新式設計更可使飛機效率提升，減少至少25%的燃油使用量及碳排放量。

秘密二：A350 XWB擁有最安靜的客艙環境

AIRBUS A350 XWB系列客機擁有同級飛機中最安靜的客艙，比競爭機型安靜五分貝，在前方客艙更可達九分貝。A350-900的認證外部噪音值為 21 EPNdB（感知噪音分貝），更是遠低於世界民航組織要求。

A350 XWB採用先進空氣動力設計以及獨特科技，在飛行中能不斷的優化機翼翼型，降低飛行阻力以及油耗。

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲A350 XWB系列是AIRBUS新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造。（圖／星宇航空提供）

秘密三：A350 XWB擁有最高的客艙高度

AIRBUS A350 XWB系列客機擁有高度95吋、寬度為 221 吋的客艙環境，讓所有艙等乘客擁有最佳舒適度，同時也保有市場中最大的上方置物空間，可使航空公司擁有絕佳的空間利用彈性。

秘密四：A350 XWB擁有最舒適的客艙壓力

A350 XWB的全新設計運用最先進科技，立下最高的效益與舒適性標準。拜先進的複合材料與科技，將客艙壓力維持在等同位於6,000呎的高度，使客艙內的空氣更密集，氧氣濃度亦較高。所有客艙最多可分為八個溫度控制區，客艙空氣每隔兩到三分鐘即更新一次，使旅客在長程旅途中能夠感受更舒適、自在的不同飛行體驗。

▲▼星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空FB粉專）

▲A350-900與A350-1000，機型之間零件共通性達95%。（圖／翻攝自星宇航空FB粉專）

秘密五：A350-900與A350-1000，機型之間零件共通性達95%

結合最先進空氣動力設計、新一代發動機、以及輕質材料，A350 XWB配備全新勞斯萊斯Trent XWB發動機。
● A350-900  配備Trent XWB-84，起飛推力84,000磅，機身長度66.80公尺
● A350-1000配備Trent XWB-97，起飛推力97,000磅，機身長度73.78公尺

翼展寬度64.75 公尺，機身寬度5.96 公尺，兩種機型之間零件共通性達 95%，使營運起來更為彈性，這也是K董這麼滿意的原因！

▲▼星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲張國煒主動提起為何星宇航空選擇購入A350客機的原因。（圖／記者林敬旻攝）

另外，張國煒在簽約儀式中也主動談起，為何身為波音迷，購機卻選擇買空巴的原因，他說，在上次試飛後，A350XWB讓他很驚豔，認為A350XWB是空巴製造飛機以來最成功的一次。再加上350XWB複合材料很多，這在炎熱多濕的台灣天氣來說，對飛機可靠性幫忙很大，而且飛機也很輕、很省油，種種因素評估下，最終就決定要引進A350。

張國煒指出，對於一家全新的航空公司而言，營運初期要如何降低成本，這是很重要的事，星宇航空規劃用A321neo及A350的機隊配置，這在飛行員養成上，也省下很大的資源，也能很快的部署好，讓航空公司可以很快上線。

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關鍵字：星宇航空,張國煒,空中巴士,Airbus,A350XWB,A350-900,A350-1000

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