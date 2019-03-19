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星宇航空最快11月售票！有配置頭等艙　張國煒要親自把首架A321開回來

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▲▼星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空董事長張國煒19日與空中巴士簽訂「A350XWB購機合約」，宣布引進17架最新型的A350客機，包含5架A350-900及12架A350-1000。他指出，星宇航空目標12月底或明年初開航，最快11、12月開始售票，雖然要走高端市場，但票價不會讓人「坐不起」，而他目前也在進行轉訓，屆時將親自把首架A321neo開回台灣。

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

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▲星宇航空最快11月開始售票，目標12月底、明年初開航。（圖／星宇航空提供）

星宇航空目標12月底或明年初開航，營運初期的機隊陣容正式配置完成，10架窄體客機A321neo將在今年10月開始交機。張國煒說，預估最快11、12月會拿到民航局發出的營運許可證，屆時就可以開始售票，他說，從賣票到首航時間應該會很短，希望對星宇航空很期待的國人可以多多支持，「不要讓我們開天窗，讓人家笑」。

過去執飛波音777的張國煒也證實，他目前已經在上課，預計7、8月就能完成轉訓，到時候會親自把星宇航空的首架A321neo開回台灣。他說，世界上沒有一個航空公司董事長會親自去檢查飛機，希望他做到這件事可以成為台灣的驕傲，同時也代表著飛機是很安全的保證。至於以後會不會經常親自去開飛機？他說，現在自己就是老闆，時間比較好調配，到時候如果想要了解線上狀況，「想要飛就會去飛」。

▲▼星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空董事長張國煒正式與空中巴士簽訂A350XWB。（圖／記者林敬旻攝）

配合2022年開航北美的計畫，這次訂購的5架A350-900預計於2021年底開始交機，12架A350-1000則計畫在2022年第3季開始引進。星宇航空預計2024年底前，機隊規模能達到27架，服務涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等超過20個航點。

▲▼星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲張國煒說，A350會規劃4艙等，包含頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙。（圖／記者林敬旻攝）

由於星宇航空之前頻頻主打要走「高端市場」，外界也相當好奇票價以及所謂「高端」的服務內容。對此，張國煒說，A350-900及A350-1000都會規劃4艙等，包含頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙，A350-900配置306個座位，A350-1000則配置350個座位，目前國內航空公司並沒有頭等艙的產品，這次剛好來補足這個缺口，星宇的定位也就是高端航空，沒有頭等艙就不夠格。

但張國煒強調，雖然一直說要高端，但並非是要把票價訂到讓大家「坐不起」，他所謂的高端是希望把服務做到最好，把整體水平拉起來，這絕對不代表票價會遙不可及，而是要讓大家付錢後都感覺到物超所值。

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空這次訂購的5架A350-900預計於2021年底開始交機，12架A350-1000則計畫在2022年第3季開始引進。（圖／星宇航空提供）

另外，外界也好奇究竟星宇航空在客製化服務部分會如何讓人驚艷？張國煒笑說，現在不方便講太多，一講出去馬上就會被學走，但他透露，有些低成本航空的觀念是很好的，在不影響品質狀況下，是可以學習讓客人有多一點選擇。以傳統航空來說，現在都是用套裝方式在販售，但一些客人覺得不需要的東西，其實可以拿掉，並反應在票價上，面對如今廉航的興起，一定要想一套方式才能去競爭。

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關鍵字：星宇航空,張國煒,空中巴士,Airbus

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