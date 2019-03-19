張國煒為何「捨波音、選空巴」？　他親解密豪買17架A350的2大原因

▲星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空董事長張國煒19日下午正式與空中巴士簽訂「A350XWB購機合約」，宣布引進17架最新型的A350客機，包含5架A350-900及12架A350-1000，同時保留10架選擇權。外界好奇，為何過去偏好波音飛機的張國煒，這次卻選擇選擇豪買空巴飛機？對此，他在簽約儀式上也親自解密原因。

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張國煒在致詞時主動提起，之前就有很多人說，K董不是波音的粉絲嗎？這次怎麼會買空巴？很多外面名嘴更說是因為引擎關係，不想交給長榮去修，所以才選空巴。他說，這是不成熟的想法，星宇團隊在選飛機時候，都是秉持很專業的態度去評估，所有的理由都是具有科學根據，不像是外面那些「拉哩拉紮」大家所猜想的理由。

▲張國煒親自解密為何棄波音、選空巴飛機的原因。（圖／記者林敬旻攝）

張國煒強調，這次選飛機選得很對，從去年試飛過A350飛機後，他花了很多時間研究飛機的性能等等，他也認為，A350XWB是空巴製造飛機以來最成功的一次。以前不喜歡用空巴的飛機飛長程線，是因為飛很慢，但這次A350XWB讓他很驚豔，甚至比波音777還快。

再加上350XWB複合材料很多，這在炎熱多濕的台灣天氣來說，對飛機可靠性幫忙很大，而且飛機也很輕、很省油，種種因素評估下，最終就決定要引進A350。

▲星宇航空這次訂購的5架A350-900預計於2021年底開始交機，12架A350-1000計畫在2022年第3季開始引進。（圖／記者林敬旻攝）

此外，張國煒說，對於一家全新的航空公司而言，營運初期要如何降低成本，這是很重要的事，星宇航空規劃用A321neo及A350的機隊配置，這在飛行員養成上，也省下很大的資源，也能很快的部署好，讓航空公司可以很快上線。

對於外界猜測的種種說法，張國煒笑稱「王子復仇記不在他考慮範圍」，他一直不斷追求要將最新科技的最好飛機導入到國內，把最好的東西帶給國內民眾，絕對不會輸給任何一個先進國家。

A350 XWB系列是Airbus 新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含53%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，各項新式設計更可使飛機效率提升，較前一代同型機減少25%的燃油使用量及碳排放量。星宇航空為國內首家導入A350-1000的航空公司，所引進的A350-900與現行市場上同機型相比，有較寬敞的內部空間，除可提升座椅寬度，並能裝載更多的備品。