抱著炙熱的心邁出「南南合作黃金路」！韓國瑜：酸言酸語我不在乎

▲面對外界的酸言酸語，韓國瑜霸氣表示「我們不在乎」。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在港澳簽下近1億美金訂單後，24日下午趕赴深圳會見市委書記王偉中，會後接受媒體聯訪時，除讚嘆前海經濟特區完全是世界級規範、值得成為高雄借鏡外，同時也表示，市府團隊抱持著謙誠炙熱的心邁出這一步，但背後卻有很多酸言酸語，「我們並不在乎，我們勇敢大步的往前走、往前行，就是希望將來高雄市以及台灣整個南部打出一條更生機蓬勃的道路！」

韓國瑜參訪深圳，除了關注青年就業問題外，同時也注意到了位在深圳內的城中之城、特區中的特區「前海」，「剛去的時候我們還搞不太清楚，深圳明明已經是特區了，為什麼頭上還要再加個頭，原來他是走到更前面，特區中的特區，完全是世界級的規範，世界級的接軌，這讓我思考我們在高雄最近提倡的自由經濟貿易區，希望在高雄市裡面再打造一個特區的觀念，我想這對於我們議員還有局處長，一定可以刺激我們思考，也就是前海這樣一個思路發展目標，值得我們去借鏡，今天的深圳跟今天的高雄，已經跟三四十年前截然不同，我們了解到自己的長短，也了解到深圳的發展快速。」

韓國瑜表示，自己在選前曾提倡「南南合作」，要開出2條黃金線路，一條往東南亞、新加坡、馬來西亞、甚至印尼跟菲律賓；另一條就是中國大陸南部，深圳、廈門，「當然，這都不能一廂情願，我們自己都覺得很好，別人不見得喜歡接受，所以我們抱著謙誠炙熱的心，勇敢地邁出這一步，很多人在背後酸言酸語，講些有得沒得，我們並不在乎，我們勇敢大步的往前走、往前行，就是希望將來高雄市以及台灣整個南部打出一條更生機蓬勃的道路，所以高雄這一次這一趟南方之行，希望能得到這樣一個宏偉的效果！」

▼韓國瑜認為，前海經濟特區能成為高雄未來的借鏡。（圖／與會人士提供）