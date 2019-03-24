曝光韓國瑜弱點！蔡詩萍寫1015字點出「自我港澳化危機」：過分輕飄飄

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

政治評論家蔡詩萍針對高雄市長韓國瑜近日的言行舉止，在臉書上寫下1015字長文，文章開頭就寫明是「給韓國瑜市長一封公開信」，內容提及韓國瑜的弱點以及勸告「自我港澳化」的危險。

「民進黨怎麼打韓國瑜都不見效，但唯一可以攻破他的，『就是他自己』！」蔡詩萍引用網友的話並贊同。他認為，韓國瑜近日見港澳的中聯辦官員，從各角度看都是見仁見智，但地點是在公開的多人場合，「我不認為問題很大！」

蔡詩萍說，韓國瑜開玩笑說出「我也可以選澳門特首」這句話，便是不能亂開的玩笑。因為在明知雙方選舉機制不同的情況下，由人民普選出來的高雄市長卻在訪客的簇擁下開玩笑，「即便『不干涉他人體制』，但至少也不該『矮化』自己的普選身份，去『迎合』對方的體制？」

▲高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）



另外，蔡詩萍以也點出韓國瑜的弱點是過分「輕飄飄」。他指出，「所謂輕飄飄，是指，他太把複雜的事物，簡化為幾句順口溜。選舉時，這非常好用，且有效」，但執政後卻又是另一回事，「任何公共政策的複雜，都涉及了正反面的議論，執行面的對策，以及預算編配，處置的合理化。這就不是幾句口號，既能應付了」。

蔡詩萍認為，倘若韓國瑜繼續以這種態度行事，「我擔心，上行下效，整個市府的風格便跟著隨意了」；他說，韓國瑜在兩岸議題上不斷被綠營抹紅，但這都不算甚麼，唯一可怕的是韓將自己「港澳化」，希望韓國瑜不要忘記當初的承諾：「政治零分，經濟一百分」！