「我一點都不像啦！」工程師「抓頭笑」神撞臉柯P...網瘋喊：根本複製貼上

▲相似度大家給幾分呢？（圖／記者林敬旻攝（左）、湯允哲授權引用（右）。）

網搜小組／綜合報導

許多明星或政治人物，都有相似度極高的「民間分身」。一名湯姓網友最近被朋友笑虧，長得和柯文哲超像，不服氣的他在做出同款動作後，發現竟然沒辦法反駁對方；而大票網友們看完也一致認同，驚呼「對不起...真的好像」、「要不要認個親什麼的」。

現年39歲的湯先生，在製造業工作，除了擔任資訊管理工程師外，也身兼網管加品管，他向《ETtoday新聞雲》記者透露，其實之前沒被講過，直到最近變胖了，才被朋友笑說長得像柯P，「雖然很傷心，不過好像無法反駁。」

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▲湯先生自己照完，瞬間懷疑人生了。（圖／湯允哲授權引用）

只見湯先生模仿阿北的招牌笑容，皺眉、閉眼加上露出整排牙齒，還有常見的抓頭動作，也許是角度關係，加上傳神的表情，相似度真的破表，不講還以為是柯P年輕時的模樣。

眼看連自己都被說服了，湯先生在「爆怨公社」發文求安慰，淚喊「我一點都不像，不要再説我像了。」沒想到po文一出，馬上掀起熱烈討論，大票網友紛紛笑回，「扣掉髮型，根本複製貼上」、「以後可能電視劇會找你當柯P傳的男主角」、「這只能用DNA來證明了」、「不是同一個人嗎」、「難道是失蹤多年的...」、「我還以為是阿伯年輕時的照片」、「要不要驗個血型」。

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▼阿北的招牌笑容。（圖／記者黃克翔攝）