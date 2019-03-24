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慈禧第5代外孫女曝光爆紅！　「驚人顏值」嚇歪網友：一代太后轉世

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▲▼慈禧第5代外孫女曝光爆紅！　「驚人顏值」嚇歪網友：一代太后轉世。（圖／翻攝微博）

▲慈禧第5代外孫女曝光爆紅！驚人顏值嚇歪網友。（圖／翻攝微博，下同）

大陸中心／綜合報導

「慈禧太后」被封大清帝國末年獨裁者的千古罪人，根據例史記載，慈禧沒有後代，但弟弟在她死後子孫昌旺，近日慈禧第5代外孫女更被曝光網路，名叫葉赫那拉●姝紅，雖已年過半百，笑起來親切溫柔，氣質非凡，堪稱一代才女。網友瘋傳她的照片，和一代太后對比紛紛驚呼「根本慈禧轉世」！

影響中國半個世紀的女人！慈禧太后隻手遮天，一度改變中國歷史，不得不說她擁有一定的能力。民間流傳咸豐皇帝很好色，雖然後人所知的慈禧照片眼神殺氣十足，僅是個嚴肅的老太太，但她年輕時，為咸豐生了唯一的兒子愛新覺羅●載淳，因此贏得青睞上位，不難想像風華正茂時一定有別常人之美。

▲▼慈禧第5代外孫女曝光爆紅！　「驚人顏值」嚇歪網友：一代太后轉世。（圖／翻攝微博）

▲▼慈禧第5代外孫女曝光爆紅！　「驚人顏值」嚇歪網友：一代太后轉世。（圖／翻攝微博）

根據歷史記載，慈禧唯一的兒子載淳18歲時離世，也就是說，她失去了自己唯一直系血肉，不過，外傳慈禧其實有一個弟弟，也就是慈禧正統娘家「葉赫那拉氏」保留著後代，且人口興旺，他們大多數至今仍保留自己的姓氏。

按照輩分，應為慈禧第5代外孫女的葉赫那拉●姝宏爆紅，照片近日瘋傳網路，長相也隨之曝光，只見她揮毫書法，氣質非凡，笑起來親切溫柔，雖已50歲，看起來仍相當年輕，許多網友將她和慈禧的照片相比，發現「家族基因」強大，兩人五官、外貌有許多相像之處。

據傳，姝紅非常擅長書法創作，寫的字優美極具觀賞性，現在擁有多重身分，不但當過老師，也擔任北京書畫協會副主席，堪稱才女。身分被公布後，她也常常把書法作品公開販售作為公益捐款，對於慈禧5代外孫女的背景，也從都不避諱，聲稱自己會將家族的優秀傳統繼續發揚光大。

▲▼慈禧第5代外孫女曝光爆紅！　「驚人顏值」嚇歪網友：一代太后轉世。（圖／翻攝微博）

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