想回家掃墓！老公勸阻「會給娘家帶衰」　網氣壞：只生女兒不就活該？

▲祭祖示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者劉亭攝）

網搜小組／綜合報導

清明連假即將到來，不少家庭從3月中旬就陸續回老家掃墓祭祖，不過有位女網友卻表示，自己跟先生說想回娘家掃墓，卻被百般勸阻，還端出許多對女性不公平的「傳統規定」，要她以夫家為重，讓她難過地上網詢問「真的是如此嗎？」網友也都紛紛聲援，表示「什麼年代了，哪來的根據」、「放屁！我還是照掃」。

一位人妻日前在臉書「爆怨公社」中發文，她表示今年想回娘家一趟一起掃墓，但老公卻以「媽媽（婆婆）會唸」為由拒絕了，兩人還因此大吵一架。她無奈地表示，「嫁出去的女兒／孫女真的不能回去掃墓嗎？說會給娘家帶衰？分掉娘家兄弟福份？真有這種事？一定要先以夫家為準嗎？」

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▲祭祖示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者劉亭攝）

對此網友們都紛紛力挺，認為都什麼年代了還要相信這種無稽之談，況且如果娘家只生女兒又該怎麼做？「放屁！我照掃，我爸我為何不能去看他」、「我結婚我一樣回去！因爲爸爸只生我和妹妹兩位女兒！」、「這種觀念早該進墳墓了」、「直接跟老公說：就算會分福份也是我娘家的事，你緊張什麼」、「都什麼時代了，哪來的根據」、「妳可以回他：以後都生女兒好了！因為這樣也不會有人來拜你」。

雖然留言中也有網友表示這些「傳統」可能的確存在著，「是有聽說兄弟間不能搶先去掃墓，要說好一起去掃，不然先掃的人會把福氣全帶走，很多怪習俗。」不過許多網友也認為「傳統觀念」真的會害死人，憑什麼女生就一定要為夫家做牛做馬，卻不能為原生家庭付出？無奈的是，如果長輩們的舊觀念無法更新，子女最好還是要尊重、忍耐，避免好心回家做事還要「討皮痛」挨罵。

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