和女友逛夜市！男一看「邪惡靈體」買回必作怪　網秒懂：真的無限輪迴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曹悅華攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友和女友逛夜市時，最怕看到某一攤的商品，他認為「那個東西」充滿邪惡之氣，每次買回家都會發生同樣的悲劇，就像無限輪迴那樣，真的非常神奇。廣大女性朋友看完感同身受，趁機抱怨道，「這東西一定有靈，每次要用都找不到，不用的時候一直跑出來，害我買了4盒」、「高級靈體，都會無緣無故不見」。

男網友昨晚逛夜市經過飾品攤時，不由得發出感嘆，他在爆怨公社發文表示，「最怕跟對方逛這種東西，我覺得很邪惡，甚至認為它是靈體，但我看不到，可能要請高人來看了。」

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▲髮圈們是不是有長腳阿XDDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

雖然髮圈不論樣式或顏色，選擇都超多，讓人看到就忍不住手癢，想搜刮回家，不過男網友直呼，「每次買就會不見，房間找不到，客廳找不到，廁所找不到，抽屜找不到，衣櫃找不到，哪裡都找不到，但只要一買新的，原本一個都找不到的，竟然再度出現了；不過兩天後，又開始房間找不到，客廳找不到，廁所找不到...無限輪迴。」

▲所以妹子們都要定期採購。（圖／翻攝自爆怨公社）

他也不禁抱怨，找到的瞬間，就會有一種「幹！浪費錢」的念頭，「這些東西肯定有靈體。」po文一出，立刻引起大家的共鳴，苦主們紛紛回應，「我也覺得很邪，不管買多少都會找不到，看你這樣說，我決定拿去行天宮祭改一下好了」、「我買了20條，不見就再買」、「真的，怎麼找都找不到+1，有時候要補貨還不一定碰到擺攤」、「還有髮夾、瀏海夾，也常常莫名其妙就消失了」、「所以一定要多買，不然真的很麻煩」、「我房間也常常發生這種靈異事件，買再多都不見」。

另外，不少女網友認為，這個東西還有其他可怕之處，「它會誘惑術、迷魂術，看到就會莫名被吸過去，之後像著迷一樣，什麼選擇障礙都來，然後可以在那邊耗很久。」

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