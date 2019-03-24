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阿母年輕是仙氣正妹！他翻40年前舊照大驚　PO殘忍反差認錯：媽媽真偉大

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▲▼阿母年輕是仙氣正妹！他翻40年前舊照大驚　PO殘忍反差認錯：媽媽真偉大。（圖／爆廢公社）

▲原PO翻出40年前舊照，發現母親所言不假，年輕時真的是一位氣質美女。（圖／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

母親真偉大！一名男網友在臉書發文表示，小時候曾聽媽媽說過自己年輕時很漂亮，但他一直沒放在心上，直到最近翻出一張母親還未生過孩子的照片，他才驚覺「40年來我都被曚在鼓裡，各位媽媽辛苦了…」

原PO在臉書不公開社團「爆廢公社」貼出照片，表示他看完終於相信小時候母親說的，「她以前很正」，當時是他出生前一年，沒想到母親生完3個之後「就開始放棄打扮這件事了。」

▲▼阿母年輕是仙氣正妹！他翻40年前舊照大驚　PO殘忍反差認錯：媽媽真偉大。（圖／爆廢公社）

▲原PO表示，母親生完三兄弟後就完全放棄打扮了...

照片中可見，原PO母親年輕時非常清秀，當時疑似是在辦公，所以一見鏡頭立刻露出靦腆笑容，氣質爆表。另一張對比則是生完三個孩子後，可見媽媽全身大包小包，仍雙手擁住三個孩子合影，流露出滿滿母愛。

許多網友看完不敢置信，紛紛留言驚嘆，「太正了吧，完全是仙女來著」、「媽媽年輕時好美啊！女人真的生孩子會老化很快」、「正妹無誤」、「氣質美女耶！每個媽媽都很美，只是被老公小孩搞得像潑婦」、「真的很美耶，辛苦媽媽了」、「這就是媽媽的犧牲之一。」

另外，還有人笑說，「當年媽媽有小清新的感覺，結果被你們玩壞了…還是被爸爸玩壞了」、「快帶媽媽去買新衣服，做造型，讓她恢復當年的小清新形象」、「生兩個還勉強擠得出一點時間保養啊打扮啊，生三個就生無可戀了」掀起熱議。

▼放大再看一次，年輕時真的是氣質正妹無誤，不禁讓原PO感嘆「母親真偉大」。

▲▼阿母年輕是仙氣正妹！他翻40年前舊照大驚　PO殘忍反差認錯：媽媽真偉大。（圖／爆廢公社）

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