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影／連拗5次試吃！嘉義奧客LINE傳「送10個水餃來」　遭拒秒開嗆：賞臉妳不要

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網搜小組／綜合報導

一名女網友在賣手工水餃，日前卻遇到超奇葩奧客，她在臉書《爆怨公社》貼出多張LINE截圖，只見對方講話不僅相當不客氣，還瘋狂要求「免費試吃」，頻頻嗆「賣這麼貴還要排隊喔？」「我嘉義市，妳送十個過來我試吃看看。」「賞妳臉，給妳機會，妳不要？」讓原PO心累直呼「跪求同行溫暖」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO賣手工水餃，卻遇到客人提出無理要求。（圖／翻攝自爆怨公社）

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原PO貼出LINE截圖，只見對方先是問「水餃 怎賣 有什麼口味」、「幾時可以拿貨？」她分別給回覆「一顆4.5元，目前只有高麗菜豬肉口味」、「非常不好意思……因為現在三月份的單都滿了！可能需要幫您安排在四月份唷！」沒想到對方卻說「…賣這麼貴 還要排隊喔？」

原PO則是對自家商品掛保證「非常不好意思！我的餃子大顆、飽滿又好吃，絕對有4.5的價值！」對方卻相當不客氣「沒吃怎麼知道好不好吃？大顆？啊是多大顆？」原PO傳了煮熟水餃做成煎餃的照片，以筷子做比例，看得出來份量並不小。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲客人傳訊息問手工水餃的價格。（圖／翻攝自爆怨公社）

買家此時開始提出各種不合理要求，「不然這樣好了 我在社團看到妳粉絲團 妳嘉義哪裡？」「我嘉義市，妳送十個過來我試吃看看」。女網友原先還反問「您要訂購十個嗎？」對方則繼續拗「沒 我說妳送十個來我試吃看看」、「沒吃過怎知道好不好吃？」「又怎知道是不是真的大顆」。

就算原PO婉拒並道歉「真的很不好意思，我們沒有提供免費試吃的服務」，對方還是氣焰逼人「其他家都會給我試吃 好吃再買 妳不行？」「妳想清楚了 試吃好吃 我阿撒力直接跟妳訂一百多個 夠多了吧」、「聰明人都知道 十個換一百個很划算」、「我是看妳粉絲團照片 包得挺漂亮的 賞妳臉 給妳機會 妳不要？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲客人開始拗試吃。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO前後為沒有試吃道歉了約五次左右，並說自己只是家庭主婦，做的是小本生意，所以沒辦法提供試吃。對方卻因為拗不到試吃，頻頻傳訊息為難「不用打悲情牌」、「我看妳包這麼漂亮 應該是金玉其中敗絮其外吧」、「這麼愛計較 我想妳包的也不會太大顆啦」、「給妳機會妳不要 拉倒」。

對話讓原PO相當心累，她忍不住在貼文中表示「#玻璃心碎滿地」、「我一直以為，我只要客客氣氣，應該不會碰到『奇葩』的客人……每回一次『不好意思、抱歉……』我都覺得非常生氣啊！」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲客人直嗆「給妳機會妳不要」。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，其他網友紛紛留言：「這種人的臉皮比犀牛皮還厚」、「很明顯來鬧的吧，根本沒心想買」、「每個粉專都要個10顆試吃然後再藉口嫌棄！永遠吃免錢的概念」、「騙吃騙喝……不用理會」、「臉皮是什麼東西，還真的不是每個人都有」、「我是嘉義人以他為恥，不要出去丟臉啦傻眼」、「太佩服他的臉皮了」。

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關鍵字：水餃,試吃,爆怨公社

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