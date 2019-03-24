影／問手機「2月大浪兔吃什麼」！Siri秒開地圖…她一看飄問號：酸菜白肉鍋？

網搜小組／綜合報導

蘋果手機裡的人工智慧助理Siri有許多功能，不僅能陪手機主人聊天，如果沒有手可以用手機，有時也可以向Siri下指令。一名女網友貼文，說最近撿到一隻兔子，她便問Siri「2個月的兔子可以吃什麼食物」，出來的答案讓她滿頭問號。其他人紛紛笑噴「他沒給食譜算不錯了」、「你家的Siri肯定是吃貨」。

▲呃……這是兔子可以吃的東西嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

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一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她最近撿到一隻兔子，她便請教Siri「2個月的兔子可以吃什麼食物？」看到Siri的答案後她超傻眼「問Siri牠可以吃什麼……你回我牠可以吃酸菜白肉鍋？」

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▲原PO在留言中透露，兔子是撿來的，發現的時候後腳粉碎性骨折、帶去截肢了，「已收編名叫瑞比，2個月的小男生」。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO貼出手機螢幕截圖，只見Siri參考了地圖APP後，回答了問題如下：

原PO：Siri兩個月的兔子可以吃什麼食物？

Siri：以下是我找到的

OOO烤鴨

點心，450公尺

OOOOO餛飩

麵，150公尺

OO酸白菜白肉火鍋

火鍋，1.0公里

OO外省麵

麵，150公尺

海O撈火鍋 OO店

火鍋，1.8公里

▲那……要帶兔子去吃火鍋嗎 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

看到答案後，其他人紛紛笑噴，「Siri的意思應該是把兔子拿來煮酸菜白肉鍋」、「給兔子錢讓牠自己買」、「原來兔子可以吃這些，長知識了，我家兔子該換以上的伙食了」、「現在兔子真享受，還能吃海O撈」、「還好不是回你可以三杯兔肉」、「可能意會成，2個月的兔子，可以怎樣吃」、「我看siri想吃兔肉吧！」

有網友則是給原PO養兔子的建議，「兔子吃草的哦！可以去寵物店問店員，絕對不能讓牠吃紅蘿蔔哦！除了草，其他東西吃太多也不好」、「牧草為主食，而且要無限量供應，偶爾可給蔬菜，不可給紅蘿蔔，且一定要給開水飲用」、「給牠吃飼料，乾淨的水，水果蔬菜都可以，少給一些寒氣重的食物，容易拉肚子」。

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