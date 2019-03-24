影／點200元生魚片！墾丁海產店「30片肥嫩鮭魚」CP值破表　千人暴動：求地址

網搜小組／綜合報導

台灣有許多靠海城市，新鮮海味成了當地受歡迎的料理，其中，肥美的生魚片是不少人的最愛。一名女網友日前到墾丁後壁湖一間海產店用餐，生魚片上桌後，她瞬間看傻直呼「老闆不用做生意了逆！」「這麼多！還很好吃！」「我要減肥啊！」照片讓其他人馬上流口水，紛紛求地點「這也太超值了吧！」

▲這樣200元嗎？老闆佛心來的啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

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一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，只見餐桌上擺了一盤鮭魚生魚片，看起來不僅新鮮肥美，重點是份量相當吸睛，老闆將每一塊魚肉都切得很厚，數一數大約有30片。原PO忍不住在文中直呼「抱怨一下老闆不用做生意了逆！200元且這麼多！還很好吃，我要減肥啊啊啊啊啊啊啊啊！」

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▲看起來也太好吃了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，網友們紛紛心動，不少人瘋狂跪求地點，「好想知道地點在哪裡啊」、「海港附近的餐廳嗎？這也太超值了吧！」知道這家海產店的人則透露「這家真的很狂」、「吃起來很好吃」、「去年我也有吃，後來連兩天兩夜都狂吃！因為cp值超高高高高高高」。

還有網友留言「這時間po簡直萬惡宵夜文啊啊啊啊」、「太過份了，讓我去教訓他」、「也太大份了吧！cp值也太高」、「鮭魚這樣去市場買沒切的回來煮也要300～500」、「這樣200很可以」、「這盤我可以一個人吃光」、「好棒哦！老闆好佛」。

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