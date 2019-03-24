北高市長角逐總統大位？苗博雅：柯文哲沒準備好　韓國瑜沒資格

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜日前接連與香港中聯辦主任王志民，澳門中聯辦主任傅自應會面，各界看法不一，另外，台北市長柯文哲訪美在同志議題的談話也引起爭議，對此，台北市議員苗博雅24日表示，就兩外市長這次出訪的表現，如果要競爭總統大位，「柯文哲市長是還沒準備好，韓國瑜市長是完全沒資格。」

柯文哲訪美談到同婚時自爆投票時投反對票，「但是我允許12.5萬人上街遊行，其中有5千人國外來的」，消息一出立刻引發爭議，而柯陣營也緊急澄清原意並非是指他個人投下反對票，而是表達雖然公投結果，大部分的民眾對此議題不贊成，但是也不會去干擾另一部分的人舉辦遊行或活動。

對於北高市長出訪，台北市議員吳沛憶說，台灣民選首長出訪，都有代表台灣人民發言的意涵，柯文哲在國內常常有失言，但出訪是外交之旅，外交很嚴格要求發言要謹慎，這次對同志議題投下反對票，無論是他自己投票或是泛指一個全稱，但是事後要花這麼多力氣澄清說明，作為外交的行動，已經有點不及格，希望未來柯文哲出國訪問，代表台灣人發聲，可以改過失言的習慣，「外交是不允許失言的」，應該要更謹慎。

苗博雅也指出，關於柯文哲的發言，其實如果他投反對票也不是什麼丟人的事情，因為有700多萬人都是投反對，他也有權利保留他個人秘密投票的自由，但相對地，人民也會去評價他所有的發言。

苗博雅說，比較大的問題不是他投贊成還是反對，更大的問題是首都市長用什麼心態來看待人民集會遊行自由，雖然《集會遊行法》給予地方政府核准集會遊行的權限，但不代表地方首長可以採用「施恩」的態度來看待集會遊行，地方政府本來就沒有權限事先審查遊行的訴求，「難道可以說八百壯士遊行是柯文哲允許的嗎？」

苗博雅強調，這個自由法治的基本概念，柯市長智商157，幕僚要努力，想辦法讓柯文哲再進化。至於北高市長出訪的表現，苗博雅說，大家會問柯文哲與韓國瑜出訪的對比，大概是把他們兩個當成潛在的總統候選人，總統職權是國防、外交，誰是比較適格的總統，就是看他在國防外交的能力，就兩外市長這次出訪的表現，如果要競爭總統大位，「柯文哲市長是還沒準備好，韓國瑜市長是完全沒資格。」