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大媽愛養生「靜脈注射果汁」下秒全身感染險死：以為很營養才打的

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▲▼女求養生，榨果汁輸靜脈險送命。（圖／瀟湘晨報）

▲女求養生，榨果汁「輸靜脈」險送命。（圖／瀟湘晨報）

記者吳易達／綜合報導

51歲的曾姓女士特別愛養生，2月22日突發奇想，將20多種水果混合榨成汁，過濾後進行靜脈輸入。輸液後，曾女士感到皮膚搔癢、體溫上升，當晚在丈夫的協助下緊急送醫。檢查後發現該女士全身遭受嚴重感染、重要器官損傷，隨時都可能危及生命，經過5天的救治後，曾女士才脫離危險。

據《瀟湘晨報》報導，丈夫得知妻子的異常狀況後，嚇壞了，趕緊將對方送到當地醫院，當地醫院又認為該病情較為複雜，所以轉至更上級的醫院進行治療。隨後，由湘南學院附屬醫院救護車將曾女士接入院方。

湘南學院附屬醫院重症醫學科劉建雄主任醫師、李宇芳醫師接診到了曾女士，發現患者全身嚴重感染，凝血功能障礙，肝臟、腎臟、心臟等重要臟器均有不同程度的損傷，估計為多器官功能障礙、膿毒血症；如不及時給予救治，患者隨時有可能因大出血、多器官衰竭、休克等原因危及生命。

▲醫療法修法，醫生，急診室，醫病。（圖／視覺中國CFP）

▲醫護人員進行緊急搶救。（圖／CFP）

醫務人員馬上進行搶救，一方面採用床旁血液淨化，清除曾女士血液中的異物和炎症介質，另一方面予以抗感染、護肝、護心等藥物治療，同時大量輸入凝血因子。

據報導，經過5天的緊急救治，患者各器官功能逐漸改善，各項化驗指標趨於正常，病情逐漸好轉，曾女士2月27日從重症醫學科加護病房轉到腎內科普通病房，脫離危險。

事後，曾女士後悔說道，「本以為新鮮水果富含豐富營養，注入身體只有好處沒有壞處，哪知道會惹出這麼一場風波。」

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關鍵字：養身,輸血管,靜脈,輸靜脈,果汁,器官衰竭

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