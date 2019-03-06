創造電子革命　計算機發明人馬瑞曼器官衰竭離世

▲手持電子計算機由諾貝爾物理學家基爾比（Jack Kilby）攜手馬瑞曼（Jerry Merryman）與塔塞爾（James Van Tassel）三人研發而成。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

國際中心／綜合報導

手持電子計算機發明人之一馬瑞曼（Jerry Merryman）在2018年12月因安裝心律調整器的手術時感染而住院，並於今年2月27日因心臟和腎衰竭在美國德克薩斯州達拉斯市（Dallas）一家醫院去世，享年86歲。馬瑞曼生前不只發明了手持計算機，還得到了許多科學家讚譽他不只幽默又絕頂聰明。

▲馬瑞曼（Jerry Merryman）於2月27日去世，享年86歲。（圖／翻攝自American Computer Museumem官網）

據《美聯社》報導，馬瑞曼在德州儀器（Texas Instruments）公司工作時，因上司基爾比（Jack Kilby）的邀請之下，與同事塔塞爾（James Van Tassel）三人一同發明了手持計算機。馬瑞曼在德州儀器的前同事兼友人波特（Vernon Porter）曾說，「我擁有材料科學博士學位，我認識數以百計的科學家、教授和諾貝爾獎得主，馬瑞曼是我見過最聰明的一位。絕對是，絕頂聰明。」他還表示，「馬瑞曼的記憶力驚人，幾乎對任何事物都能說出公式和資訊。」

馬瑞曼2013年受訪時說，「1965年末，我的上司基爾比提出計算機的構想，他把一些同事叫到他的辦公室說，我們要做出某種運算裝置，也許能取代計算尺，最好能像我手上的這本小書一樣小。」他說，傻傻的他，當時絕對沒有想過因此創造了電子革命。之後，基爾比因發明了積體電路，為今天的電腦奠基而獲得諾貝爾獎，而三人所發明的計算機原型現今由史密森學會（Smithsonian Institution）收藏。

馬瑞曼出生於1932年6月17日，在德州小城赫恩（Hearne）長大，11歲起就在城裡當起無線電修理工，大學時就讀德州農工大學（Texas A&M University），但沒有完成學業。他曾做過與海洋學和氣象學相關的工作，還曾在墨西哥灣的石油平台上測量颶風的力量。