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他認為公證結婚「很沒面子」　網揭新人「2重要觀念」：面子值多少？

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▲▼婚禮，迎娶，新娘，新郎。（圖／CFP）

▲中式婚禮。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

婚禮形式百百種，有人傾向盛大熱鬧的城堡式婚禮，也有人不喜歡流於形式，認為只要兩人相愛，簡單公證也無妨。有位網友日前就在臉書上表示，自己有朋友認為公證結婚是一件「很沒面子」的事，因此想詢問一下廣大網友的意見。大部分的網友都表示，其實公證已經是現代人普遍的結婚形式，「越高調通常下場越好笑」、「朋友的面子值多少錢？」

一名網友在臉書「爆廢公社」中發問，他表示日前和好友談論到結婚話題時，有人認為「公證」是一件「很沒面子的事」，應該要設宴請客比較有結婚的喜慶感，隨後他也po網詢問網友對此事的意見。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友都認為辦婚禮超麻煩又花錢，「面子跟錢自己選」、「面子能吃嗎」、「我真的覺得為什麼我結婚要花一堆錢請別人吃飯」、「還好吧，雙方願意就好」、「還不如把錢省下來拿去度蜜月比較爽」、「現在公證很普遍了」。

▲▼結婚,婚禮,新娘。（圖／CFP）

▲現代離婚率高，大部分網友認為無須為了面子花錢砸自己的腳。（圖／CFP）

也有不少網友認為，許多人為了面子和排場硬要湊錢，甚至不惜負債都要辦婚禮，結束過後反而影響到自己的生活，得不償失，「沒錢還要打腫臉充胖子來辦結婚，婚後夫妻可能因負債而吵架，因負債而無法享受生活！」、「這就跟拍婚紗一樣，你拍了幾十組後來又如何？你以後還不是放在角落沒拿出來看，重要的是日後兩人的生活快樂才是重點，婚禮真的只是個形式，而且現在離婚人那樣多，還巴不得丟了那些曾經」。

另外還有人開玩笑說，「他可能是找不到人公證覺得丟臉」。不過大部分的人都傾向新人雙方「量力而為」且「溝通後達成共識」為原則，別人怎麼想其實不太重要，因為不管怎麼做都還是會有人有意見。

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關鍵字：結婚,新人,公證,婚禮,面子,爆廢公社

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