夜市撈魚！金髮妹看袋子「蹦n條魚苗」傻眼　2萬人笑瘋：史上最快當阿嬤

▲欸？怎麼撈個魚就當阿嬤了啊？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

夜市不只美食受歡迎，遊戲也相當有人氣。一名女網友日前去夜市撈魚，回家後把袋子拿起來一看，瞬間傻眼直呼「嚇死我了」、「我居然就這樣做阿嬤了」。看到照片後，其他人紛紛留言，「買大送小的概念」、「史上最快當阿嬤」、「賺到欸，買一送多」、「妳很福氣，孫子真多」、「祖宗18代都撈回家了」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》貼文，說她去夜市撈魚，「回到家，魚居然生了，嚇死我了，不知道如何是好」。看看照片，原PO手上正提著一袋夜市撈魚攤的小魚，但小魚旁邊還有一點一點的小顆粒，仔細看才發現，居然是很多條「小魚苗」。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO到夜市撈魚。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO文中忍不住笑說「第一次發生這種事，請問魚做月子要吃什麼？我居然就這樣做阿嬤了」。看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「還好不是青蛙」、「我的經驗是把水換成麻油雞，全酒更好」、「加薑絲，鹽巴，一些米酒去腥，這樣就有魚湯喝了」、「記得這個月不能幫牠洗頭」、「難道你不知道老闆在做買1送10的活動嗎」。

還有人開玩笑叫原PO要做月子餐，「要煮雞酒還有麻油腰子，最好還要有杜仲」、「還不快幫女兒做月子去」、「魚飼料炒麻油、涼乾再餵食」、「煮鱸魚湯幫牠補身子」。有人則是提醒原PO「魚要分開，可能會吃小魚」、「缸別太小，水草不能放多」、「要分開，我家裡也是撈魚生了，我就分開魚缸養」、「要準備水草讓小魚躲，要不然，一下子就被母魚吃光了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼撈的魚在回家路上生了一堆小魚啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社）