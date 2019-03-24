寶雅鄰居是大創！男友見這幕秒石化　她曝超悲傷經驗：老哥被大嫂忘在沙發區

▲ 夢時代7樓是男友們的惡夢 ，除了有寶雅、康是美，還有不少服飾店。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

生活賣場和藥妝店對女人來說都有一股莫名的吸引力，即使沒有特別需要買什麼東西，也可以安靜逛上好幾個小時。一位女網友日前就貼出一張照片，只見寶雅旁邊竟然還有好鄰居「大創」，男人們如果陪女生看到這幕就會立馬石化，貼文一出也引發男女網友的共鳴。

「當寶雅的鄰居是 『大創』，然後就會有男朋友變成化石的雕像！」一位女網友日前在臉書「爆廢公社公開版」中貼出一張高雄夢時代的照片，圖中可見7樓不僅有寶雅生活館，一旁還有日系平價商品大創、宜得利家具店，不過事實上原po表示，這層樓還有文具店「九乘九」及藥妝店康是美，「五大天王」根本是女人的天下，男人只有乖乖坐在外面沙發區的份。

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女網友們看到這則貼文後都秒懂，笑翻表示，「一定要先上完廁所再慢慢逛」、「每次去必來這裡」、「7樓這裡是個毒，逛到打烊啊」、「多個願望一次滿足」、「以前有小屈的！不知為何後來撤掉了」、「去一次都要先準備好很多私房錢」、「 原來在外面看到的都是雕像啊」、「我每次跟老公說要來這裡他都眼神死」。

▲女人一逛街起來是很可怕的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

男網友也深有同感，「我都默默的坐在椅子上放空。因為他們逛完還有衣服跟9*9」、「我堅決不去7樓，因為會被丟包」、「外面椅子不夠坐」。

另外也有網友曝光超難忘經驗，她表示之前兩位大哥跟嫂嫂4人一起去逛夢時代，結果大哥二哥就坐在「家屬區」等；嫂嫂們回家之後開心和原po分享戰利品，聊了好久她才發現哥哥不在家，隨口一問後，大嫂們趕緊打電話給哥哥，對方還傻傻表示「我們在旁邊沙發那裡等你們逛好啊！」天兵嫂嫂掛電話後才趕緊開車去接人，至於苦主哥哥到現在都以為老婆是逛到忘我才搞那麼久......。

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