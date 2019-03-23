安排韓國瑜走港珠澳大橋　端看北京「融台」小巧思

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡浩祥、吳奕靖／澳門報導

高雄市長韓國瑜今結束香港行程，轉往澳門考察旅遊、實品展示等。不過，前往澳門過程中，韓國瑜將首次通過去年才完工的港珠澳大橋，除見識大陸「超級工程」技術；同時，就政治意涵上看，這個安排也不乏有「融台」的小巧思。

港珠澳大橋是世界上最長的跨海大橋，打通珠江三角洲東西兩軸，不僅連繫港澳和珠海，也把廣東省西部片區與香港聯繫起來，彌補香港與珠江西岸的交通缺口。

不僅如此，港珠澳大橋竣工，串連起粵港澳大灣區基礎設施互聯、互通。但，關鍵在於，港珠澳大橋被視為大陸在粵港澳大灣區融合發展的「臨門一腳」。

截至目前，粵港澳大灣區是「一個國家、兩種制度、三個關稅區」格局，透過港珠澳大橋的有效傳聯、制度和措施的磨合，以達到融合發展的目標。

▲港珠澳大橋。（圖／CFP）

一樣是融合發展，大陸近年也持續對台進行融合發展，中共總書記習近平在大陸「兩會」期間出席福建團時，要求探索海峽兩岸融合發展新路，建成台胞台企登陸的第一家園，為融合發展做出重要表態。

具體來說，主要在於惠台措施落實到位、聽取台灣同胞呼聲，研究可以推出哪些惠台利民的政策措施，只要能做到的都要盡力去做。

雖說韓國瑜主打城市交流，但以北京角度觀之，用港珠澳大橋這個融合發展樣板，不乏有「融台」的小巧思，也讓這場城市交流，更顯得意義重大。