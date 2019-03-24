「婚禮紀念小卡」回家多半進垃圾桶！　過來人勸留著...揭強大隱藏功能

▲你都怎麼處理拿回家的婚禮小卡呢？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

新人結婚時，通常都會在入口簽到處擺放小張的「婚紗照」，提供給來賓帶回家做紀念；不過老實說如果交情不深，這些婚禮小卡的下場通常都是進垃圾桶。然而日前卻有專業網友勸大家「一定要收好婚禮小卡」，也曝光了小卡隱藏的「記帳功能」。

有名網友日前在臉書「爆廢公社」中發文，想詢問網友們會怎麼處理參加婚禮後印有新人婚紗照的小卡，也引發過來人討論。一派網友認為這些小卡沒什麼實際作用，頂多保存一下最後還是會丟掉，「收起來哪天大掃除丟掉」、「通常會拿，過幾天就丟了」、「隨手拿隨手扔」、「不是交情好的，跟餐桌下的名片一樣塞進去」、「其實我都不知道拿那個要幹嘛」、「拿的時候很開心，拿回家之後會想說拿這個幹嘛」。

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不過也有網友會把小卡好好收起來，日後再拿出來一起欣賞回憶，「跟喜帖放一起收好」、「都會收集起來，有空全部拿起來看」、「通常不會刻意拿！如果有拿就會跟喜帖放在一起收起來」、「小孩子拿去當撲克牌玩」、「我用小卡蒐集本存放」、「玻璃桌墊下面」。

▲許多人會把小卡壓在玻璃桌墊下 。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外也有內行人呼籲「一定要收好」，以後輪到自己結婚的時候才方便發喜帖討禮金，「結婚的時候......就會記得這幾個！！王8蛋~炸我的~我要他們加倍奉還！」、「收起來以後要炸的時候一個一個討啊」、「絕對要收起來啊！以後可以參考哼哼」。

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