朋友遊大阪！他傻住「逛塔位幹嘛」職業病發作　網全看錯...內行激推神店

網搜小組／綜合報導

一名網友昨天收到朋友傳來的照片，在殯葬業工作的他覺得超級眼熟，十分不解友人明明是到大阪旅遊，為何會造訪當地靈骨塔，結果仔細一看竟是甜點店。大票網友也全看錯，不禁直呼「塔位無誤啊」、「設計的人腦袋在想什麼」。

▲該店主打用各地嚴選水果製作成甜點。（圖／張文龍授權引用）

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網友昨晚在爆廢公社發文問道，「朋友去大阪，拍了張甜點店的照片給我，是我職業病發作嗎？」只見後方每一格櫃子裡，都擺放著一個大玻璃罐，乍看之下的確和「塔位」有幾分相似；但也有人覺得，擺設和裝潢蠻有質感，就像精品店一般，散發出高雅氣質。

▲朋友看到眼前景象，就想到在禮儀公司工作的原po。（圖／張文龍授權引用）

當時，友人進到這家甜點店後，第一個反應就是立刻拍照，並和在禮儀公司工作的他分享。而網友們看完也紛紛笑回，「原來是靈骨塔，我還以為是去吃甜點呢」、「麻煩買靠近門口的比較通風」、「真是太像了」、「根本就是啊」、「我滑下來一瞬間也以為是塔位」。

另外，這間甜點店位於「阿倍野HARUKAS 300展望台」裡近鐵百貨的地下1樓，該店主打用日本各地的當季嚴選水果，來製作出各種精美蛋糕或甜品，廣受消費者喜愛，也被許多觀光客列進朝聖名單。

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▼大票網友都覺得超像。（圖／資料照）