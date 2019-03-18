專吃幼齒！　渣男害少女墮胎身心受創　入獄再判賠73萬

▲台中司法大廈。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中一名25歲林姓男子曾在2013年、2016年，分別和兩名少女發生性關係，而且還把對方搞大肚子，少女被迫墮胎，身心受創，台中地院認為林男慣犯，毫無悔意，18日對林男判處3年10月徒刑，賠償少女及雙親73萬元。



判決指出，2016年8月間，當時22歲的林男在公園打球認識一名B少女，3個月後將B少女載回住處發生性關係，隔年6月，少女母親察覺女兒的肚子大了起來，帶往婦科檢查，驚覺女兒懷孕，林男坦承犯行，也知道少女只有13歲。

法院還查出，林男其實早在2013年間，同樣與另名未滿14歲A少女發生性關係，當時被判刑1年8月，緩刑2年，不料2016年8月緩刑才剛期滿，竟然又嘿咻B少女，還讓對方懷孕，因此認定他毫無悔意，專挑幼齒，判林男3年10月徒刑，且不再給予緩刑機會。



少女的父母也提告求償，指女兒心智尚未熟，因此懷孕墮胎身心受創，林男侵害女兒的身體、健康及貞操權，讓父母含莘如苦扶養女兒的努力，受到嚴重破壞，未來得付出更多心力，讓女兒正常成長；目前已在監獄服刑的林男則表示不願被提解出庭。

法院認同少女父母主張，判決林男要賠償少女精神慰撫金及醫療費用共43萬餘元，另賠償少女的父母各15萬元，合計73萬餘元，全案可上訴。