韓國瑜三度拜會信和集團　「神秘嘉賓」郭台銘現身合體

▲高雄市長韓國瑜下午拜會信和集團，鴻海集團董事長郭台銘也現身與會 。（圖／高雄市政府提供）



記者蔡浩祥、吳奕靖／香港報導

高雄市長韓國瑜上午抵達香港，除拜會特首林鄭月娥、共進午餐，下午還將拜會信和集團主席黃志祥，謀求進一步合作。據了解，這已是韓國瑜第三度拜會信和集團，市府公布兩人會見情況時，鴻海集團董事長郭台銘也現身與會。

韓國瑜下午於港麗酒店會見黃志祥，步出酒店時接受媒體訪問表示，這是情感交流，香港高雄之間，大家應該多來多往，投資、觀光、貨物買賣，有好幾位企業家朋友有興趣購買。

談及郭台銘的現身，他表示，昨天郭董進了一批燕巢芭樂賣光，明天準備進鳳梨，可見除了情感交流外，商業部分也有非常突破。

▲一位喜歡高雄的金融家，贈送韓國瑜墨寶。（圖／高雄市政府提供）

至於會中所贈送墨寶，是否鼓勵韓國瑜挑戰2020？韓國瑜說，是一位喜歡高雄的金融家送的，很喜歡高雄，沒有別的意思。

黃志祥所帶領的信和集團，主要業務包含住宅、商場物業及酒店等經營，可能有意在高雄發展房地產與眾多土地開發案，呼應韓國瑜選前各項大型拚經濟擘劃。

韓國瑜日前赴新加坡銷售高雄蔬果，在黃志祥牽線下，高雄市政府與新加坡規模最大的平價超市fair price，簽訂3年合約，每年外銷金額2300萬，及第二大連鎖超市「昇松集團」簽約，一樣是3年，一年金額1150萬。