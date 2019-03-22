台東縣議員章正輝參選山地原住民立委　取國民黨黨內提名參

▲台東縣議員章正輝宣布參選山地原住民立委。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

國民黨台東縣議會黨團書記長章正輝，22日率先宣布投入2020山地原住民立委選舉，並積極爭取黨內提名，台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、副議長林琮翰及近20位議員都到場全力支持，期待能把章正輝送進立法院為鄉親爭取權益。

出身排灣族頭目家族的章正輝是排灣族傑出子弟，台大政治系畢業後回台東工作從基層黨工開始，之後歷任台東縣金峰鄉鄉長2任及多屆縣議員，在鄉長任內表現優異，曾獲省政府頒發積優鄉鎮長?殊榮，同時成功完成八八風災艱鉅之重建工作。

章正輝在記者會上強調時機已成熟而且也準備好了，這次要投入全國性選區的選戰，雖然挑戰很大，但希望能為原住民及國家做更大的貢獻，尤其原住民權益及原鄉部落的發展若能在中央積極努力爭取，如此才能翻轉原住民的困境。

他指出參選山原立委是全國性選區光爭取黨內提名就是艱鉅的道路，很多鄉親一直問他何時選立委，56歲的章議員說讀台大時看過一部電影《上帝也瘋狂》，主角打了一隻羊卻有物主還有事情，這讓來自山林的原住民碰上現代化之沖擊顯得格格不入，也印証目前原住民碰到問題。

章正輝強調，台灣原民議是其實是全國議題，我們不再要口號式的政策及摸頭式的法案，必須有人在中央明確指出原民要走出自己，因此必須推動符合族人權益的轉型正義，讓原住民不再是黃昏的民族，只要我們在這條路上走去即使困難，只要涓滴成河自然然莫之能禦。這也是自己爭取任立委的目標。

台東縣在32年前林天生擔任山原立委後至今台東子弟無人當選過立委，這次各原住民議員及地方士紳耆老得知章議員決心參選立委，大家同聲支持，決心要將地方傑出的原住民政治菁英送進立法院為原住民發聲。