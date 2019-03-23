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小英出訪派陳建仁安撫獨派？獨派大老：我比較支持蔡英文

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▲副總統陳建仁。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲副總統陳建仁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文出訪南太平洋3友邦，國內民進黨總統初選炒得火熱，由獨派舉辦的海內外國是會議23日登場，小英派出副總統陳建仁出席安撫獨派大老。陳建仁致詞時強調，蔡英文三年來努力推動穩健踏實的改革路線，懇請大家繼續支持，台下也以掌聲和「好」回應。獨派大老、前考試院長姚嘉文受訪時表示，他比較支持蔡英文。

陳建仁代表蔡英文出席獨派活動，他致詞時表示，蔡總統人在太平洋拚外交，雖然無法親自現身，但特別交代他要向現場的各位致上12萬分感謝。他指出，蔡英文就任三年來，面對國際局勢轉變，以及中國大陸壓迫，還是努力在國內推動多項改革，讓台灣體質越來越好，「台灣這個國家在蔡英文的領導之下，已經走在正確到路上，我拜託大家繼續支持蔡總統穩健踏實的改革路線」。

陳建仁強調，過去有不少人誤解蔡英文維持現狀的主張，認為是消極、無作為的作法，但經過三年的觀察，相信大家可以了解蔡英文對維持台灣主權、台海和平的堅持，「因此我要再次請大家支持蔡總統」。

面對「蔡賴對決」，姚嘉文受訪時表示，就交由黨中央協調，他沒有意見，至於賴清德稱台灣早就是主權獨立的國家、不用再宣布獨立，姚嘉文說，「台灣是獨立國家，幹嘛要宣布（獨立）？剛剛副總統講得很清楚，台灣是主權獨立的國家。」記者追問他挺誰，姚嘉文說，「我比較支持蔡英文」。

台灣國家聯盟總召吳樹民表示，民主制度應該多一點人出來，到時候誰出線他就支持誰，但他認為，兩位候選人應該要把各自的理念講清楚，讓人民清楚了解，這才是最為重要。媒體提問是否認同台灣的名字叫中華民國說法，他表示，目前情勢就是如此，但台灣人也希望用台灣的名，以後再想辦法改名制憲。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決,獨派

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