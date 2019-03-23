評／被韓國瑜、賴清德夾擊　蔡英文為何不怕還堅持出訪？

▲總統蔡英文與帛琉總統。（圖／總統府提供）

記者陶本和／特稿

放眼國內情勢，高雄市長韓國瑜聲勢依舊高漲，前行政院長賴清德也登記參選總統，讓總統蔡英文在面對爭取2020大選連任，更顯內外交迫；近來該不該走訪南太3友邦，在國內也有不同的爭論。不過總體而言，不可否認的，是現階段的太平洋已成為區域戰略的一環，她的這一趟出訪，目的在於確立台灣在印太戰略中的角色。

蔡英文啟動「海洋民主之旅」，出訪南太3友邦帛琉、諾魯與馬紹爾群島，國內有諸多議論，認為國民黨籍的韓國瑜也安排訪問大陸，在新聞焦點上可能被掠奪一空；而在她出訪前，賴清德也登記參選總統，公然逼她退位。

正因為在這樣內外交困的惡劣情勢下，當外交部在幫蔡英文安排這趟「海洋民主之旅」之前，其實就有不同聲音，認為國內議題多、情勢著實不宜出訪國外多日，甚至還有人認為，這些「小」邦交國大可以不用造訪，質疑台灣的外交工作。

▲韓國瑜赴港簽約。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）



在本次蔡英文訪問太平洋友邦，就國內選舉的層面而言，可解讀成「出口轉內銷」，透過出訪展現在國際場域上的成績，特別是屬於總統職權，在外交上鞏固邦誼的工作表現。

但更重要的在於，當前國際在「印太戰略」上已逐漸成形，太平洋已經成為區域戰略新的兵家必爭之地。蔡英文也勢必要透過本次的出訪，確立台灣在印太戰略中的重要角色。

太平洋區域受到國際重視，從美方的動作多少可看出端倪，在2月19日時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出席第19屆在帛琉舉行的「密克羅西亞領袖峰會」，會中肯定台灣在民主上的貢獻，是可靠的國際夥伴。

此外，澳洲、紐西蘭在中國大陸頻頻伸手太平洋之際，多次公開表達不滿，也尋求反制，都已經顯示出，太平洋地區在新階段區域戰略的重要性。

在蔡英文於帛琉行程的第二天晚上，接受帛琉總統雷蒙傑索的國宴款待，席間除了見證海巡合作協定簽署儀式，也宣布台帛在光觀交流上的進展外；席間備受關注的是，美國駐帛琉大使Amy J. Hyatt也受邀親自出席，顯示了蔡英文訪團的到訪別具意義。

整體而言，當國內關注焦點都在韓國瑜訪問中國大陸、蔡賴對決或藍綠噴選戰口水時，蔡英文如一匹孤狼，走在一條容易被國人忽略的外交道路上，爭取那狹窄卻至關重要的國際空間。

▼賴清德領表選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

